https://ria.ru/20230621/podlodki-1879469485.html
В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок
В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок - РИА Новости, 21.06.2023
В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок
Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:05
2023-06-21T03:05
2023-06-21T05:15
игорь вильнит
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. Сейчас ЦКБ разрабатывает проект перспективной подлодки "Арктур" для ВМФ."Естественно, "Арктур" – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок. Будущее всегда многовариантно. Мы прорабатываем и более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в "Малахите". Формирование такого "поля вариантов" позволяет Военно-морскому флоту соотнести свои задачи и возможности промышленности и обоснованно выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" – головной "Борей" – отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль", - сказал Вильнит, не раскрыв детали проекта в силу секретности.
https://ria.ru/20230601/flot-1875433747.html
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игорь вильнит, россия, безопасность
Игорь Вильнит, Россия, Безопасность
В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок
Глава ЦКБ "Рубин" Вильнит: новые АПЛ должны прийти на смену "Бореям" после 2037 года
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.
ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России
разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. Сейчас ЦКБ разрабатывает проект перспективной подлодки "Арктур" для ВМФ.
Северный флот будет пополняться кораблями и подлодками новых поколений
"Естественно, "Арктур" – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок. Будущее всегда многовариантно. Мы прорабатываем и более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в "Малахите". Формирование такого "поля вариантов" позволяет Военно-морскому флоту соотнести свои задачи и возможности промышленности и обоснованно выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" – головной "Борей" – отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль", - сказал Вильнит, не раскрыв детали проекта в силу секретности.