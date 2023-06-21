https://ria.ru/20230621/podlodki-1879469485.html

В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок

В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок - РИА Новости, 21.06.2023

В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок

Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T03:05

2023-06-21T03:05

2023-06-21T05:15

игорь вильнит

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756474257_0:305:3097:2047_1920x0_80_0_0_83fbbe57835c267a795f65140f5b25ba.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. Сейчас ЦКБ разрабатывает проект перспективной подлодки "Арктур" для ВМФ."Естественно, "Арктур" – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок. Будущее всегда многовариантно. Мы прорабатываем и более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в "Малахите". Формирование такого "поля вариантов" позволяет Военно-морскому флоту соотнести свои задачи и возможности промышленности и обоснованно выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" – головной "Борей" – отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль", - сказал Вильнит, не раскрыв детали проекта в силу секретности.

https://ria.ru/20230601/flot-1875433747.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь вильнит, россия, безопасность