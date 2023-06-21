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В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок - РИА Новости, 21.06.2023
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03:05 21.06.2023 (обновлено: 05:15 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/podlodki-1879469485.html
В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок
В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок - РИА Новости, 21.06.2023
В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок
Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:05
2023-06-21T05:15
игорь вильнит
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. Сейчас ЦКБ разрабатывает проект перспективной подлодки "Арктур" для ВМФ."Естественно, "Арктур" – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок. Будущее всегда многовариантно. Мы прорабатываем и более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в "Малахите". Формирование такого "поля вариантов" позволяет Военно-морскому флоту соотнести свои задачи и возможности промышленности и обоснованно выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" – головной "Борей" – отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль", - сказал Вильнит, не раскрыв детали проекта в силу секретности.
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игорь вильнит, россия, безопасность
Игорь Вильнит, Россия, Безопасность
В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок

Глава ЦКБ "Рубин" Вильнит: новые АПЛ должны прийти на смену "Бореям" после 2037 года

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТоржественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера
Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.
ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. Сейчас ЦКБ разрабатывает проект перспективной подлодки "Арктур" для ВМФ.
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Североморск на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Северный флот будет пополняться кораблями и подлодками новых поколений
1 июня, 00:19
"Естественно, "Арктур" – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок. Будущее всегда многовариантно. Мы прорабатываем и более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в "Малахите". Формирование такого "поля вариантов" позволяет Военно-морскому флоту соотнести свои задачи и возможности промышленности и обоснованно выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" – головной "Борей" – отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль", - сказал Вильнит, не раскрыв детали проекта в силу секретности.
 
Игорь ВильнитРоссияБезопасность
 
 
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