https://ria.ru/20230621/podlodka-1879497402.html

В ЦКБ "Рубин" рассказали о модернизации подлодок "Лада" и "Варшавянка"

В ЦКБ "Рубин" рассказали о модернизации подлодок "Лада" и "Варшавянка" - РИА Новости, 21.06.2023

В ЦКБ "Рубин" рассказали о модернизации подлодок "Лада" и "Варшавянка"

В неатомные подводные лодки проект 677 "Лада" можно встроить отсек с ВНЭУ и заменить свинцово-кислотную батарею на литий-ионную, что существенно увеличит... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:40

2023-06-21T10:40

2023-06-21T10:40

безопасность

россия

игорь вильнит

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

цкб мт "рубин"

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. В неатомные подводные лодки проект 677 "Лада" можно встроить отсек с ВНЭУ и заменить свинцово-кислотную батарею на литий-ионную, что существенно увеличит подводную автономность, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Лада" создана по тому же принципу (с возможностью глубокой модернизации, как и проект 877/636), поэтому со временем может быть усовершенствовано ее радиоэлектронное вооружение и электроэнергетика: можно встроить отсек с ВНЭУ и заменить свинцово-кислотную батарею на литий-ионную, что существенно увеличит подводную автономность. Проект "Лады" допускает размещение новых корабельных систем и нового вооружения", - сказал Вильнит. Он напомнил, что серия подводных лодок "Лада" строится на "Адмиралтейских верфях" по улучшенному проекту. Все комплексы радиоэлектронного вооружения переведены на современную элементную базу, увеличены их возможности и надежность. Модернизировано корабельное оборудование, в том числе система электродвижения, дизель-генераторы, устройство РДП. Возможности развития проекта "Лада" этим не исчерпывается. На примере проекта 877/636 можно проследить, как модернизационный потенциал позволяет кораблю оставаться современным на протяжении многих десятилетий. Главное преимущество анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установки (ВНЭУ) — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. ЦКБ "Рубин" - исполнитель опытно-конструкторской работы по ВНЭУ в России. Проект неатомной подводной лодки проекта 636 "Варшавянка" можно совершенствовать и дальше, в него внесены наработки нового проекта 677 "Лада", заявил генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит."От заказа к заказу проект 636 модернизируется, особенно это касается радиоэлектронного вооружения, а также повышения скрытности корабля. В проект внесены некоторые наработки, примененные на подводных лодках следующего поколения типа "Лада". Проект 636 можно совершенствовать и дальше, модернизационный запас еще не исчерпан", - сказал Вильнит.Что касается предельного срока службы проекта 636, то, как и в случае с кораблями проекта 877, по его словам, он проверяется эксплуатацией. Отдельные подводные лодки проекта 636 подошли к сроку службы 25 лет.Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построила серию дизельных подлодок 636.3 для Черноморского флота РФ, сейчас выполняет контракт на создание таких подлодок для Тихоокеанского флота.Глава ОСК Алексей Рахманов отмечал ранее, что эти подлодки были спроектированы еще в конце прошлого века. С учетом ряда модернизаций, коих достаточно много, можно получить эффективное оружие, которое точно лучше, чем старые дизель-электрические подлодки, стоящие на вооружении.

https://ria.ru/20230621/arktur-1879469797.html

https://ria.ru/20230621/bespilotniki-1879488093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, игорь вильнит, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, цкб мт "рубин"