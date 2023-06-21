https://ria.ru/20230621/podlodka-1879488992.html

В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей"

В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей" - РИА Новости, 21.06.2023

В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей"

Каждый последующий корабль в серии проекта 955-А класса "Борей" улучшается по сравнению с предыдущим, в частности, за счет новейшей радиоэлектроники, заявил в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:58

2023-06-21T09:58

2023-06-21T09:58

безопасность

россия

игорь вильнит

севмаш

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Каждый последующий корабль в серии проекта 955-А класса "Борей" улучшается по сравнению с предыдущим, в частности, за счет новейшей радиоэлектроники, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Прежде всего отмечу, что мы постоянно вносим улучшения при строительстве серийных заказов. Во-первых, по результатам испытаний головного корабля совместно с заказчиком и "Севмашем", заводом-строителем, мы определили, что можно оптимизировать на серийных подводных лодках. Во-вторых, появляется новое оборудование, прежде всего радиоэлектронное, которое нужно установить на очередной корабль, чтобы тот отвечал самым современным требованиям", - сказал Вильнит. Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В составе ВМФ на данный момент шесть таких подлодок: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта 955 и "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" проекта 955А. На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Еще один "Борей-А" - "Император Александр III" был спущен на воду в декабре 2022 года и сейчас находится на испытаниях. До конца года лодка должна пополнить Тихоокеанский флот.

https://ria.ru/20211221/podlodka-1764717602.html

https://ria.ru/20230621/arktur-1879469797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, игорь вильнит, севмаш