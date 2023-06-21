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В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей" - РИА Новости, 21.06.2023
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09:58 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/podlodka-1879488992.html
В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей"
В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей" - РИА Новости, 21.06.2023
В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей"
Каждый последующий корабль в серии проекта 955-А класса "Борей" улучшается по сравнению с предыдущим, в частности, за счет новейшей радиоэлектроники, заявил в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:58
2023-06-21T09:58
безопасность
россия
игорь вильнит
севмаш
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Каждый последующий корабль в серии проекта 955-А класса "Борей" улучшается по сравнению с предыдущим, в частности, за счет новейшей радиоэлектроники, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Прежде всего отмечу, что мы постоянно вносим улучшения при строительстве серийных заказов. Во-первых, по результатам испытаний головного корабля совместно с заказчиком и "Севмашем", заводом-строителем, мы определили, что можно оптимизировать на серийных подводных лодках. Во-вторых, появляется новое оборудование, прежде всего радиоэлектронное, которое нужно установить на очередной корабль, чтобы тот отвечал самым современным требованиям", - сказал Вильнит. Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. В составе ВМФ на данный момент шесть таких подлодок: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта 955 и "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" проекта 955А. На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Еще один "Борей-А" - "Император Александр III" был спущен на воду в декабре 2022 года и сейчас находится на испытаниях. До конца года лодка должна пополнить Тихоокеанский флот.
https://ria.ru/20211221/podlodka-1764717602.html
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безопасность, россия, игорь вильнит, севмаш
Безопасность, Россия, Игорь Вильнит, Севмаш
В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей"

Глава ЦКБ "Рубин" Вильнит: каждая новая стратегическая АПЛ "Борей" совершеннее предыдущей

© Минобороны РФИспытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа Борей
© Минобороны РФ
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Каждый последующий корабль в серии проекта 955-А класса "Борей" улучшается по сравнению с предыдущим, в частности, за счет новейшей радиоэлектроники, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.
ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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"Прежде всего отмечу, что мы постоянно вносим улучшения при строительстве серийных заказов. Во-первых, по результатам испытаний головного корабля совместно с заказчиком и "Севмашем", заводом-строителем, мы определили, что можно оптимизировать на серийных подводных лодках. Во-вторых, появляется новое оборудование, прежде всего радиоэлектронное, которое нужно установить на очередной корабль, чтобы тот отвечал самым современным требованиям", - сказал Вильнит.
Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания.
В составе ВМФ на данный момент шесть таких подлодок: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта 955 и "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" проекта 955А.
На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Еще один "Борей-А" - "Император Александр III" был спущен на воду в декабре 2022 года и сейчас находится на испытаниях. До конца года лодка должна пополнить Тихоокеанский флот.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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