https://ria.ru/20230621/podarok-1879616335.html

Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы

Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы - РИА Новости, 21.06.2023

Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы

Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:48

2023-06-21T16:48

2023-06-21T17:09

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы. Глава государства в среду встретился в Кремле с выпускниками военно-учебных заведений и пообщался с ними. Один из них прочитал президенту стихотворение. А затем обратился с просьбой. "Разрешите я вам подарок сделаю? Это авиационные часы с секундомером", - сказал он. Подарок пришелся кстати. "Вышел из помещения думаю: блин, где часы", - признался президент. "А вот", - отреагировал молодой человек и протянул президенту наручные часы. Путин поблагодарил. "Они счастливые. У них большой налет, всегда они возвращались целыми", - добавил выпускник.

https://ria.ru/20230621/natsizm-1879596223.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф