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Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы - РИА Новости, 21.06.2023
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16:48 21.06.2023 (обновлено: 17:09 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/podarok-1879616335.html
Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы
Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы - РИА Новости, 21.06.2023
Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы
Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:48
2023-06-21T17:09
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы. Глава государства в среду встретился в Кремле с выпускниками военно-учебных заведений и пообщался с ними. Один из них прочитал президенту стихотворение. А затем обратился с просьбой. "Разрешите я вам подарок сделаю? Это авиационные часы с секундомером", - сказал он. Подарок пришелся кстати. "Вышел из помещения думаю: блин, где часы", - признался президент. "А вот", - отреагировал молодой человек и протянул президенту наручные часы. Путин поблагодарил. "Они счастливые. У них большой налет, всегда они возвращались целыми", - добавил выпускник.
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы

Выпускник военной академии подполковник Мельников подарил Путину счастливые наручные часы

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы.
Глава государства в среду встретился в Кремле с выпускниками военно-учебных заведений и пообщался с ними. Один из них прочитал президенту стихотворение. А затем обратился с просьбой. "Разрешите я вам подарок сделаю? Это авиационные часы с секундомером", - сказал он.
Подарок пришелся кстати. "Вышел из помещения думаю: блин, где часы", - признался президент. "А вот", - отреагировал молодой человек и протянул президенту наручные часы. Путин поблагодарил.
"Они счастливые. У них большой налет, всегда они возвращались целыми", - добавил выпускник.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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