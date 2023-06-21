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Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы
Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы - РИА Новости, 21.06.2023
Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы
Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:48
2023-06-21T16:48
2023-06-21T17:09
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы. Глава государства в среду встретился в Кремле с выпускниками военно-учебных заведений и пообщался с ними. Один из них прочитал президенту стихотворение. А затем обратился с просьбой. "Разрешите я вам подарок сделаю? Это авиационные часы с секундомером", - сказал он. Подарок пришелся кстати. "Вышел из помещения думаю: блин, где часы", - признался президент. "А вот", - отреагировал молодой человек и протянул президенту наручные часы. Путин поблагодарил. "Они счастливые. У них большой налет, всегда они возвращались целыми", - добавил выпускник.
https://ria.ru/20230621/natsizm-1879596223.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Выпускник военной академии подарил Путину счастливые наручные часы
Выпускник военной академии подполковник Мельников подарил Путину счастливые наручные часы
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выпускник военного учебного заведения подполковник Илья Мельников подарил президенту России Владимиру Путину счастливые наручные часы.
Глава государства в среду встретился в Кремле с выпускниками военно-учебных заведений и пообщался с ними. Один из них прочитал президенту стихотворение. А затем обратился с просьбой. "Разрешите я вам подарок сделаю? Это авиационные часы с секундомером", - сказал он.
Подарок пришелся кстати. "Вышел из помещения думаю: блин, где часы", - признался президент. "А вот", - отреагировал молодой человек и протянул президенту наручные часы. Путин поблагодарил.
"Они счастливые. У них большой налет, всегда они возвращались целыми", - добавил выпускник.
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