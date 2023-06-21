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WSJ: Запад заставит Зеленского проглотить горькую пилюлю
WSJ: Запад заставит Зеленского проглотить горькую пилюлю - РИА Новости, 21.06.2023
WSJ: Запад заставит Зеленского проглотить горькую пилюлю
Режиму Зеленского придется идти на соглашение с Россией — на более или менее выгодных условиях, считает автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:18
2023-06-21T16:18
2023-06-21T17:35
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дональд трамп
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиму Зеленского придется идти на соглашение с Россией — на более или менее выгодных условиях, считает автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон.По его словам, западный принцип помощи Украине "столько, сколько потребуется" на деле означает лишь поддержку в рамках нынешнего украинского контрнаступления, по итогам которого Зеленскому в любом случае необходимо будет идти на компромисс. Также важно помнить, что только окончание конфликта откроет Украине возможную дорогу в НАТО, считает Галстон. "Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса. <...> Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев", — полагает автор.Подобная обстановка складывается в том числе из-за распада американского двухпартийного консенсуса по поддержке Киева, а также возможности смены курса Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на будущих выборах президента США."Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны в зависимость от прихотей американских избирателей, ему следует задуматься о том, чтобы заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки еще остается достаточно высоким", — заключил Галстон.Во вторник французская газета Le Monde сообщила, что Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879550015.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, НАТО
WSJ: Запад заставит Зеленского проглотить горькую пилюлю
WSJ: Зеленскому придется пойти на соглашение с Россией ради шанса вступить в НАТО
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Режиму Зеленского придется идти на соглашение с Россией — на более или менее выгодных условиях, считает автор газеты The Wall Street Journal
Уильям Галстон.
По его словам, западный принцип помощи Украине "столько, сколько потребуется" на деле означает лишь поддержку в рамках нынешнего украинского контрнаступления, по итогам которого Зеленскому в любом случае необходимо будет идти на компромисс. Также важно помнить, что только окончание конфликта откроет Украине возможную дорогу в НАТО, считает Галстон.
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"Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса. <...> Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев", — полагает автор.
Подобная обстановка складывается в том числе из-за распада американского двухпартийного консенсуса по поддержке Киева, а также возможности смены курса Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на будущих выборах президента США.
«
"Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны в зависимость от прихотей американских избирателей, ему следует задуматься о том, чтобы заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки еще остается достаточно высоким", — заключил Галстон.
Во вторник французская газета Le Monde сообщила, что Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.
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