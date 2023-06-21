https://ria.ru/20230621/pilyulya-1879608316.html

WSJ: Запад заставит Зеленского проглотить горькую пилюлю

WSJ: Запад заставит Зеленского проглотить горькую пилюлю - РИА Новости, 21.06.2023

WSJ: Запад заставит Зеленского проглотить горькую пилюлю

Режиму Зеленского придется идти на соглашение с Россией — на более или менее выгодных условиях, считает автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:18

2023-06-21T16:18

2023-06-21T17:35

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украина

киев

россия

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиму Зеленского придется идти на соглашение с Россией — на более или менее выгодных условиях, считает автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон.По его словам, западный принцип помощи Украине "столько, сколько потребуется" на деле означает лишь поддержку в рамках нынешнего украинского контрнаступления, по итогам которого Зеленскому в любом случае необходимо будет идти на компромисс. Также важно помнить, что только окончание конфликта откроет Украине возможную дорогу в НАТО, считает Галстон. "Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса. <...> Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев", — полагает автор.Подобная обстановка складывается в том числе из-за распада американского двухпартийного консенсуса по поддержке Киева, а также возможности смены курса Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на будущих выборах президента США."Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны в зависимость от прихотей американских избирателей, ему следует задуматься о том, чтобы заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки еще остается достаточно высоким", — заключил Галстон.Во вторник французская газета Le Monde сообщила, что Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева.

https://ria.ru/20230621/pomosch-1879509798.html

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879550015.html

украина

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, нато