https://ria.ru/20230621/peskov-1879530181.html

Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков

Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2023

Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков

Предпосылок к продлению зерновой сделки со стороны России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:32

2023-06-21T12:32

2023-06-21T14:30

экономика

россия

турция

украина

владимир путин

дмитрий песков

оон

россельхозбанк

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Предпосылок к продлению зерновой сделки со стороны России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы с вами слышали уже заявления представителя Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки по продлению зерновой сделки со стороны России. "Нет, предпосылок нет, потому что она (часть сделки касательно России - ред.) не выполнена. Договорённости до сих пор не выполнены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки по продлению зерновой сделки со стороны России.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230620/sdelka-1879363803.html

https://ria.ru/20230619/sdelka-1879160149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, украина, владимир путин, дмитрий песков, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка