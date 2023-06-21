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Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2023
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12:32 21.06.2023 (обновлено: 14:30 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/peskov-1879530181.html
Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков
Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2023
Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков
Предпосылок к продлению зерновой сделки со стороны России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:32
2023-06-21T14:30
экономика
россия
турция
украина
владимир путин
дмитрий песков
оон
россельхозбанк
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Предпосылок к продлению зерновой сделки со стороны России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы с вами слышали уже заявления представителя Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки по продлению зерновой сделки со стороны России. "Нет, предпосылок нет, потому что она (часть сделки касательно России - ред.) не выполнена. Договорённости до сих пор не выполнены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки по продлению зерновой сделки со стороны России.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230620/sdelka-1879363803.html
https://ria.ru/20230619/sdelka-1879160149.html
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экономика, россия, турция, украина, владимир путин, дмитрий песков, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков

Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Предпосылок к продлению зерновой сделки со стороны России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы с вами слышали уже заявления представителя Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки по продлению зерновой сделки со стороны России.
Грузовые суда с зерном у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля
20 июня, 15:01
"Нет, предпосылок нет, потому что она (часть сделки касательно России - ред.) не выполнена. Договорённости до сих пор не выполнены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки по продлению зерновой сделки со стороны России.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Блинкен подчеркнул важность продления черноморской зерновой сделки
19 июня, 14:48
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделка
 
 
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