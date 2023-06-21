Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков
Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Предпосылок к продлению зерновой сделки со стороны России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы с вами слышали уже заявления представителя Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки по продлению зерновой сделки со стороны России.
"Нет, предпосылок нет, потому что она (часть сделки касательно России - ред.) не выполнена. Договорённости до сих пор не выполнены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки по продлению зерновой сделки со стороны России.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.