https://ria.ru/20230621/pentagon-1879584523.html

"Умеют воровать": ошибка Пентагона по Украине взбесила налогоплательщиков

"Умеют воровать": ошибка Пентагона по Украине взбесила налогоплательщиков - РИА Новости, 21.06.2023

"Умеют воровать": ошибка Пентагона по Украине взбесила налогоплательщиков

Читатели газеты Daily Mail резко отреагировали на новость о бухгалтерской ошибке Пентагона при подсчете размеров переданной Украине помощи. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:20

2023-06-21T15:20

2023-06-21T16:12

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

хантер байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail резко отреагировали на новость о бухгалтерской ошибке Пентагона при подсчете размеров переданной Украине помощи.Многих комментаторов возмутило превышение озвученных ранее Вашингтоном объемов финансирования киевского режима как минимум на 6,2 миллиарда долларов."Прошу прощения? Я знаю, когда я переплатил даже 20 долларов. Как правительство США может совершить такую ​​ошибку?" — удивился Ozgem."Разве это не комиссия Хантера Байдена?" — поинтересовался ameremortal."Интересно, сколько запасов, необходимых для нашей собственной обороны или других потенциальных конфликтов, "вытягивается". Огромная "бухгалтерская ошибка" такого масштаба только вызывает опасения по поводу того, существует ли вообще какой-либо реальный аудит или отчетность о том, куда на самом деле идут все эти деньги", — посетовал Marat III."Байдены хорошо умеют прятать и красть наши деньги", — отметил GrandmaKay."А каков тогда собственный капитал Зеленского?" — уточнил Whoknew1."X + 6,2 миллиарда долларов", — съязвил The Doge.В мае заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки.Ранее СМИ сообщали, что Пентагон завысил стоимость отправленной Украине техники на три миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879454182.html

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879524706.html

https://ria.ru/20230621/ukraina-1879505876.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), хантер байден, министерство обороны сша