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"Умеют воровать": ошибка Пентагона по Украине взбесила налогоплательщиков - РИА Новости, 21.06.2023
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15:20 21.06.2023 (обновлено: 16:12 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/pentagon-1879584523.html
"Умеют воровать": ошибка Пентагона по Украине взбесила налогоплательщиков
"Умеют воровать": ошибка Пентагона по Украине взбесила налогоплательщиков - РИА Новости, 21.06.2023
"Умеют воровать": ошибка Пентагона по Украине взбесила налогоплательщиков
Читатели газеты Daily Mail резко отреагировали на новость о бухгалтерской ошибке Пентагона при подсчете размеров переданной Украине помощи. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:20
2023-06-21T16:12
в мире
украина
сша
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хантер байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail резко отреагировали на новость о бухгалтерской ошибке Пентагона при подсчете размеров переданной Украине помощи.Многих комментаторов возмутило превышение озвученных ранее Вашингтоном объемов финансирования киевского режима как минимум на 6,2 миллиарда долларов."Прошу прощения? Я знаю, когда я переплатил даже 20 долларов. Как правительство США может совершить такую ​​ошибку?" — удивился Ozgem."Разве это не комиссия Хантера Байдена?" — поинтересовался ameremortal."Интересно, сколько запасов, необходимых для нашей собственной обороны или других потенциальных конфликтов, "вытягивается". Огромная "бухгалтерская ошибка" такого масштаба только вызывает опасения по поводу того, существует ли вообще какой-либо реальный аудит или отчетность о том, куда на самом деле идут все эти деньги", — посетовал Marat III."Байдены хорошо умеют прятать и красть наши деньги", — отметил GrandmaKay."А каков тогда собственный капитал Зеленского?" — уточнил Whoknew1."X + 6,2 миллиарда долларов", — съязвил The Doge.В мае заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки.Ранее СМИ сообщали, что Пентагон завысил стоимость отправленной Украине техники на три миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879454182.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), хантер байден, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Хантер Байден, Министерство обороны США
"Умеют воровать": ошибка Пентагона по Украине взбесила налогоплательщиков

Читатели Daily Mail обвинили администрацию Байдена в денежных махинациях из-за Украины

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail резко отреагировали на новость о бухгалтерской ошибке Пентагона при подсчете размеров переданной Украине помощи.
Многих комментаторов возмутило превышение озвученных ранее Вашингтоном объемов финансирования киевского режима как минимум на 6,2 миллиарда долларов.
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"Прошу прощения? Я знаю, когда я переплатил даже 20 долларов. Как правительство США может совершить такую ​​ошибку?" — удивился Ozgem.
«
"Разве это не комиссия Хантера Байдена?" — поинтересовался ameremortal.
"Интересно, сколько запасов, необходимых для нашей собственной обороны или других потенциальных конфликтов, "вытягивается". Огромная "бухгалтерская ошибка" такого масштаба только вызывает опасения по поводу того, существует ли вообще какой-либо реальный аудит или отчетность о том, куда на самом деле идут все эти деньги", — посетовал Marat III.
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"Байдены хорошо умеют прятать и красть наши деньги", — отметил GrandmaKay.
"А каков тогда собственный капитал Зеленского?" — уточнил Whoknew1.
"X + 6,2 миллиарда долларов", — съязвил The Doge.
В мае заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки.
Ранее СМИ сообщали, что Пентагон завысил стоимость отправленной Украине техники на три миллиарда долларов.
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