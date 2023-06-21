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Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире
Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире - РИА Новости, 21.06.2023
Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире
Россия является важной страной в мире, Пакистан всегда хотел иметь с ней отношения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:42
2023-06-21T14:42
2023-06-21T14:44
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ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Россия является важной страной в мире, Пакистан всегда хотел иметь с ней отношения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр. "Безусловно, Россия является важной страной в мире, и Пакистан всегда желает иметь с ними отношения. Сейчас это выражается и также через торговые интересы. Я считаю, что есть очень здоровое будущее", - сказал министр. Он отметил, что Пакистан всегда проводил дружественную политику в отношении всех стран мира. "Но Пакистан не может быть страной, служащей и привязанной только к тому или иному блоку в мире", - подчеркнул Камр.
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в мире, пакистан, россия
Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире
Пакистанский министр торговли Камр заявил о важности России и сотрудничестве с ней
ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Россия является важной страной в мире, Пакистан всегда хотел иметь с ней отношения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр.
«
"Безусловно, Россия является важной страной в мире, и Пакистан всегда желает иметь с ними отношения. Сейчас это выражается и также через торговые интересы. Я считаю, что есть очень здоровое будущее", - сказал министр.
Он отметил, что Пакистан всегда проводил дружественную политику в отношении всех стран мира.
"Но Пакистан не может быть страной, служащей и привязанной только к тому или иному блоку в мире", - подчеркнул Камр.
Пакистанский министр высказался о бартерной торговле с Россией