https://ria.ru/20230621/pakistan-1879560989.html

Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире

Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире - РИА Новости, 21.06.2023

Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире

Россия является важной страной в мире, Пакистан всегда хотел иметь с ней отношения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:42

2023-06-21T14:42

2023-06-21T14:44

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ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Россия является важной страной в мире, Пакистан всегда хотел иметь с ней отношения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр. "Безусловно, Россия является важной страной в мире, и Пакистан всегда желает иметь с ними отношения. Сейчас это выражается и также через торговые интересы. Я считаю, что есть очень здоровое будущее", - сказал министр. Он отметил, что Пакистан всегда проводил дружественную политику в отношении всех стран мира. "Но Пакистан не может быть страной, служащей и привязанной только к тому или иному блоку в мире", - подчеркнул Камр.

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в мире, пакистан, россия