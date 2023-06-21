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Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире - РИА Новости, 21.06.2023
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14:42 21.06.2023 (обновлено: 14:44 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/pakistan-1879560989.html
Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире
Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире - РИА Новости, 21.06.2023
Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире
Россия является важной страной в мире, Пакистан всегда хотел иметь с ней отношения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:42
2023-06-21T14:44
в мире
пакистан
россия
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ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Россия является важной страной в мире, Пакистан всегда хотел иметь с ней отношения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр. "Безусловно, Россия является важной страной в мире, и Пакистан всегда желает иметь с ними отношения. Сейчас это выражается и также через торговые интересы. Я считаю, что есть очень здоровое будущее", - сказал министр. Он отметил, что Пакистан всегда проводил дружественную политику в отношении всех стран мира. "Но Пакистан не может быть страной, служащей и привязанной только к тому или иному блоку в мире", - подчеркнул Камр.
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в мире, пакистан, россия
В мире, Пакистан, Россия
Пакистанский министр торговли назвал Россию важной страной в мире

Пакистанский министр торговли Камр заявил о важности России и сотрудничестве с ней

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Россия является важной страной в мире, Пакистан всегда хотел иметь с ней отношения, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр.
«
"Безусловно, Россия является важной страной в мире, и Пакистан всегда желает иметь с ними отношения. Сейчас это выражается и также через торговые интересы. Я считаю, что есть очень здоровое будущее", - сказал министр.
Он отметил, что Пакистан всегда проводил дружественную политику в отношении всех стран мира.
"Но Пакистан не может быть страной, служащей и привязанной только к тому или иному блоку в мире", - подчеркнул Камр.
Министр торговли Пакистана Сейид Навид Камр - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Пакистанский министр высказался о бартерной торговле с Россией
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