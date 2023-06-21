https://ria.ru/20230621/pakistan-1879558079.html

Пакистанский министр торговли заявил о росте товарооборота с Россией

Пакистанский министр торговли заявил о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 21.06.2023

Пакистанский министр торговли заявил о росте товарооборота с Россией

Объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией с июля 2022 года по май 2023 года вырос до 760,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:28

2023-06-21T14:28

2023-06-21T14:35

экономика

пакистан

россия

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ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией с июля 2022 года по май 2023 года вырос до 760,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр. "Общий объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией составил 760,5 миллиона долларов США в 2022-2023 годах (июль-май), он вырос по сравнению с 567,5 миллиона долларов США за аналогичный период предыдущего года", - сказал Камр. Таким образом, рост составил 34%, или 193 миллиона долларов. Министр выразил мнение, что из-за некоторых санкций российской стороне сложно вести торговлю в долларах США, но убежден, что будут и другие способы.

https://ria.ru/20230621/pakistan-1879554669.html

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экономика, пакистан, россия, сша