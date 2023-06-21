https://ria.ru/20230621/pakistan-1879558079.html
Пакистанский министр торговли заявил о росте товарооборота с Россией
Пакистанский министр торговли заявил о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 21.06.2023
Пакистанский министр торговли заявил о росте товарооборота с Россией
Объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией с июля 2022 года по май 2023 года вырос до 760,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:28
2023-06-21T14:28
2023-06-21T14:35
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ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией с июля 2022 года по май 2023 года вырос до 760,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр. "Общий объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией составил 760,5 миллиона долларов США в 2022-2023 годах (июль-май), он вырос по сравнению с 567,5 миллиона долларов США за аналогичный период предыдущего года", - сказал Камр. Таким образом, рост составил 34%, или 193 миллиона долларов. Министр выразил мнение, что из-за некоторых санкций российской стороне сложно вести торговлю в долларах США, но убежден, что будут и другие способы.
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экономика, пакистан, россия, сша
Экономика, Пакистан, Россия, США
Пакистанский министр торговли заявил о росте товарооборота с Россией
Пакистанский министр торговли Камр: товарооборот с Россией вырос на 34 процента
ИСЛАМАБАД, 21 июн - РИА Новости. Объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией с июля 2022 года по май 2023 года вырос до 760,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил в интервью РИА Новости пакистанский министр торговли Сейид Навид Камр.
"Общий объем двусторонней торговли между Пакистаном и Россией составил 760,5 миллиона долларов США
в 2022-2023 годах (июль-май), он вырос по сравнению с 567,5 миллиона долларов США за аналогичный период предыдущего года", - сказал Камр.
Пакистанский министр высказался о бартерной торговле с Россией
Таким образом, рост составил 34%, или 193 миллиона долларов.
Министр выразил мнение, что из-за некоторых санкций российской стороне сложно вести торговлю в долларах США, но убежден, что будут и другие способы.