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Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными
Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными - РИА Новости, 21.06.2023
Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными
Почти половина россиян, 47 процентов, готовы доплачивать в отелях за проживание с домашними питомцами, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:55
2023-06-21T04:55
2023-06-21T04:55
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Почти половина россиян, 47 процентов, готовы доплачивать в отелях за проживание с домашними питомцами, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels.Российская гостиничная сеть провела опрос среди часто путешествующих туристов, владельцев домашних животных.Согласно результатам, большинство респондентов — 58 процентов — предпочитают поездки с питомцами на автомобиле. Еще 25 процентов путешествуют с животными на самолете, а 17 процентов выбирают наземный транспорт.В случае, если питомца взять с собой не получается, 35 процентов опрошенных оставляют их с друзьями или родственниками, 25 процентов — в зоогостинице или на платной передержке. А за животными 21 процента респондентов кто-то присматривает дома.Только 12 процентов выезжают за рубеж вместе с четвероногими друзьями, остальные путешествуют по России или даже только в пределах своего региона.В поездках 35 процентов респондентов останавливаются в арендованных квартирах или домах, 31 процент предпочитают палаточный отдых, у 20 процентов есть собственное жилье в месте для отдыха. И только 14 процентов бронируют pet-friendly отели. По данным исследования, именно размещения с питомцами не хватает в отелях большинству опрошенных (49 процентов).
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новости - туризм, россия, отдых в россии, отели, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, отдых в России, Отели, Туризм
Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными
Исследование: россияне все чаще ищут отели, где можно разместиться с домашними питомцами
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Почти половина россиян, 47 процентов, готовы доплачивать в отелях за проживание с домашними питомцами, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels.
Российская гостиничная сеть провела опрос среди часто путешествующих туристов, владельцев домашних животных.
Согласно результатам, большинство респондентов — 58 процентов — предпочитают поездки с питомцами на автомобиле. Еще 25 процентов путешествуют с животными на самолете, а 17 процентов выбирают наземный транспорт.
В случае, если питомца взять с собой не получается, 35 процентов опрошенных оставляют их с друзьями или родственниками, 25 процентов — в зоогостинице или на платной передержке. А за животными 21 процента респондентов кто-то присматривает дома.
Только 12 процентов выезжают за рубеж вместе с четвероногими друзьями, остальные путешествуют по России
или даже только в пределах своего региона.
В поездках 35 процентов респондентов останавливаются в арендованных квартирах или домах, 31 процент предпочитают палаточный отдых, у 20 процентов есть собственное жилье в месте для отдыха. И только 14 процентов бронируют pet-friendly отели. По данным исследования, именно размещения с питомцами не хватает в отелях большинству опрошенных (49 процентов).
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье