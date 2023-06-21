https://ria.ru/20230621/oteli-1879382615.html

Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными

Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными - РИА Новости, 21.06.2023

Эксперты рассказали, сколько россиян путешествуют с домашними животными

Почти половина россиян, 47 процентов, готовы доплачивать в отелях за проживание с домашними питомцами, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T04:55

2023-06-21T04:55

2023-06-21T04:55

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Почти половина россиян, 47 процентов, готовы доплачивать в отелях за проживание с домашними питомцами, сообщает пресс-служба AZIMUT Hotels.Российская гостиничная сеть провела опрос среди часто путешествующих туристов, владельцев домашних животных.Согласно результатам, большинство респондентов — 58 процентов — предпочитают поездки с питомцами на автомобиле. Еще 25 процентов путешествуют с животными на самолете, а 17 процентов выбирают наземный транспорт.В случае, если питомца взять с собой не получается, 35 процентов опрошенных оставляют их с друзьями или родственниками, 25 процентов — в зоогостинице или на платной передержке. А за животными 21 процента респондентов кто-то присматривает дома.Только 12 процентов выезжают за рубеж вместе с четвероногими друзьями, остальные путешествуют по России или даже только в пределах своего региона.В поездках 35 процентов респондентов останавливаются в арендованных квартирах или домах, 31 процент предпочитают палаточный отдых, у 20 процентов есть собственное жилье в месте для отдыха. И только 14 процентов бронируют pet-friendly отели. По данным исследования, именно размещения с питомцами не хватает в отелях большинству опрошенных (49 процентов).

https://ria.ru/20230620/puteshestviya-1878473812.html

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новости - туризм, россия, отдых в россии, отели, туризм