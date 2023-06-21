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Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США - РИА Новости, 21.06.2023
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21:55 21.06.2023 (обновлено: 22:38 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/oruzhie-1879681631.html
Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США
Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США - РИА Новости, 21.06.2023
Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США
Увеличение номенклатуры военных поставок США Украине является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Киева, заявил в среду заместитель... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:55
2023-06-21T22:38
россия
украина
сша
сергей нарышкин
василий небензя
дмитрий песков
нато
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Увеличение номенклатуры военных поставок США Украине является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Киева, заявил в среду заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель. "Мы проводим оценки в плотной координации с нашими союзниками и партнерами о типах технологий и систем, в которых нуждаются наши украинские партнеры… это является нашей стратегией в отношении поддержки в безопасности Украины", - сообщил он журналистам в ответе на вопрос об увеличении видов поставляемых Киеву вооружений. Патель добавил, что США не видят причин вносить изменения в готовность своих ядерных сил. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html
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россия, украина, сша, сергей нарышкин, василий небензя, дмитрий песков, нато, государственный департамент сша, оон
Россия, Украина, США, Сергей Нарышкин, Василий Небензя, Дмитрий Песков, НАТО, Государственный департамент США, ООН
Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США

Госдеп: увеличение номенклатуры военных поставок Украине является стратегией США

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Увеличение номенклатуры военных поставок США Украине является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Киева, заявил в среду заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель.
«
"Мы проводим оценки в плотной координации с нашими союзниками и партнерами о типах технологий и систем, в которых нуждаются наши украинские партнеры… это является нашей стратегией в отношении поддержки в безопасности Украины", - сообщил он журналистам в ответе на вопрос об увеличении видов поставляемых Киеву вооружений.
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Патель добавил, что США не видят причин вносить изменения в готовность своих ядерных сил.
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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РоссияУкраинаСШАСергей НарышкинВасилий НебензяДмитрий ПесковНАТОГосударственный департамент СШАООН
 
 
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