https://ria.ru/20230621/oruzhie-1879681631.html

Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США

Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США - РИА Новости, 21.06.2023

Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США

Увеличение номенклатуры военных поставок США Украине является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Киева, заявил в среду заместитель... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:55

2023-06-21T21:55

2023-06-21T22:38

россия

украина

сша

сергей нарышкин

василий небензя

дмитрий песков

нато

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Увеличение номенклатуры военных поставок США Украине является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Киева, заявил в среду заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель. "Мы проводим оценки в плотной координации с нашими союзниками и партнерами о типах технологий и систем, в которых нуждаются наши украинские партнеры… это является нашей стратегией в отношении поддержки в безопасности Украины", - сообщил он журналистам в ответе на вопрос об увеличении видов поставляемых Киеву вооружений. Патель добавил, что США не видят причин вносить изменения в готовность своих ядерных сил. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

https://ria.ru/20230621/poteri-1879600430.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, сергей нарышкин, василий небензя, дмитрий песков, нато, государственный департамент сша, оон