Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
18:58 21.06.2023 (обновлено: 20:23 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/obzh-1879662828.html
В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ
В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ - РИА Новости, 21.06.2023
В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ
Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины",... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:58
2023-06-21T20:23
россия
сергей кравцов
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
школы
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944177_0:226:2000:1351_1920x0_80_0_0_6c3dc27e7e807f83889fcbe30b0b6980.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины", содержание уроков необходимо развивать, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "У нас есть предмет, "Основы безопасности жизнедеятельности", … этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины", - сказал Кравцов. Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах – не нововведение, ее элементы всегда были частью школьной программы. Современная программа уроков ОБЖ по словам министра, шире, она, в том числе, включает в себя вопросы оказания различной помощи, техногенные, природные катастрофы, которые могут произойти, и как школьникам действовать в таких ситуациях. Начальная военная подготовка, как ранее сообщал Кравцов, появится в школах с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230614/shkola-1877948037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944177_100:0:1901:1351_1920x0_80_0_0_eaa5614d8748534512277bcd2aa59e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школы
Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Школы, Год педагога и наставника
В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ

Кравцов допустил переименование предмета ОБЖ в "Основы безопасности и защита Родины"

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения России
Здание Министерства просвещения России - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины", содержание уроков необходимо развивать, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
"У нас есть предмет, "Основы безопасности жизнедеятельности", … этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины", - сказал Кравцов.
Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах – не нововведение, ее элементы всегда были частью школьной программы.
Современная программа уроков ОБЖ по словам министра, шире, она, в том числе, включает в себя вопросы оказания различной помощи, техногенные, природные катастрофы, которые могут произойти, и как школьникам действовать в таких ситуациях.
Начальная военная подготовка, как ранее сообщал Кравцов, появится в школах с 1 сентября 2023 года.
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Эксперты призвали значительно усилить начальную военную подготовку в школах
14 июня, 08:48
 
Год педагога и наставникаРоссияСергей КравцовОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Школы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала