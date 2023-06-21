https://ria.ru/20230621/obzh-1879662828.html

В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ

В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ - РИА Новости, 21.06.2023

В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ

Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины",... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:58

2023-06-21T18:58

2023-06-21T20:23

россия

сергей кравцов

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

школы

год педагога и наставника

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в "Основы безопасности и защита Родины", содержание уроков необходимо развивать, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "У нас есть предмет, "Основы безопасности жизнедеятельности", … этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать "Основы безопасности и защита Родины", - сказал Кравцов. Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах – не нововведение, ее элементы всегда были частью школьной программы. Современная программа уроков ОБЖ по словам министра, шире, она, в том числе, включает в себя вопросы оказания различной помощи, техногенные, природные катастрофы, которые могут произойти, и как школьникам действовать в таких ситуациях. Начальная военная подготовка, как ранее сообщал Кравцов, появится в школах с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230614/shkola-1877948037.html

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россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), школы