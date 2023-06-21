Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ
CNN: фигурант дела об утечке документов Пентагона Тейшейра не признал себя виновным
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Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра не признал себя виновным в суде, передает телеканал CNN.
"Джек Тейшейра, военнослужащий национальной гвардии ВВС, обвиняемый в утечке секретных военных документов в социальные сети, в среду в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям", – говорится в сообщении.
Тейшейра обвиняется по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы.
Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей.
Пункты обвинения касаются намеренного хранения и распространения информации о национальной обороне США. Среди распространенных мужчиной файлов власти США указывают секретные документы о передаче оборудования Украине, способах его поставок и дальнейшего применения; государственные документы о статусе конфликта, в том числе данные о перемещении сил в определенный день, основанные на полученных из секретных источников разведданных; а также документ, описывающий западные поставки украинским военным на поле боя.
В некоторых пунктах обвинения не указывается, о каких государствах идет речь, в частности, Тейшейру обвиняют в распространении информации о получении "иностранным противником" определенных данных неназванной американской компании; государственных документов о плане иностранного государства напасть на американские силы за границей, в том числе как и где планировалось совершить атаку. Кроме того, в тексте говорится, что Тейшейра распространил документ с описанием изменений во внешней и экономической политике определенного государства, которое пыталось наладить отношения с Вашингтоном, и, предположительно, нанести некий ущерб другой стране.
Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.