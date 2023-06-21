https://ria.ru/20230621/obvinyaemyy-1879689987.html

Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ

Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2023

Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ

Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра не признал себя виновным в суде, передает телеканал CNN. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:53

2023-06-21T23:53

2023-06-21T23:58

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра не признал себя виновным в суде, передает телеканал CNN. "Джек Тейшейра, военнослужащий национальной гвардии ВВС, обвиняемый в утечке секретных военных документов в социальные сети, в среду в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям", – говорится в сообщении. Тейшейра обвиняется по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы. Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей. Пункты обвинения касаются намеренного хранения и распространения информации о национальной обороне США. Среди распространенных мужчиной файлов власти США указывают секретные документы о передаче оборудования Украине, способах его поставок и дальнейшего применения; государственные документы о статусе конфликта, в том числе данные о перемещении сил в определенный день, основанные на полученных из секретных источников разведданных; а также документ, описывающий западные поставки украинским военным на поле боя. В некоторых пунктах обвинения не указывается, о каких государствах идет речь, в частности, Тейшейру обвиняют в распространении информации о получении "иностранным противником" определенных данных неназванной американской компании; государственных документов о плане иностранного государства напасть на американские силы за границей, в том числе как и где планировалось совершить атаку. Кроме того, в тексте говорится, что Тейшейра распространил документ с описанием изменений во внешней и экономической политике определенного государства, которое пыталось наладить отношения с Вашингтоном, и, предположительно, нанести некий ущерб другой стране. Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.

https://ria.ru/20230616/utechka-1878500454.html

https://ria.ru/20230417/utechka-1865952836.html

сша

массачусетс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, массачусетс, украина, министерство обороны сша