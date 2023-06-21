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Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2023
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23:53 21.06.2023 (обновлено: 23:58 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/obvinyaemyy-1879689987.html
Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ
Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2023
Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ
Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра не признал себя виновным в суде, передает телеканал CNN. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:53
2023-06-21T23:58
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра не признал себя виновным в суде, передает телеканал CNN. "Джек Тейшейра, военнослужащий национальной гвардии ВВС, обвиняемый в утечке секретных военных документов в социальные сети, в среду в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям", – говорится в сообщении. Тейшейра обвиняется по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы. Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей. Пункты обвинения касаются намеренного хранения и распространения информации о национальной обороне США. Среди распространенных мужчиной файлов власти США указывают секретные документы о передаче оборудования Украине, способах его поставок и дальнейшего применения; государственные документы о статусе конфликта, в том числе данные о перемещении сил в определенный день, основанные на полученных из секретных источников разведданных; а также документ, описывающий западные поставки украинским военным на поле боя. В некоторых пунктах обвинения не указывается, о каких государствах идет речь, в частности, Тейшейру обвиняют в распространении информации о получении "иностранным противником" определенных данных неназванной американской компании; государственных документов о плане иностранного государства напасть на американские силы за границей, в том числе как и где планировалось совершить атаку. Кроме того, в тексте говорится, что Тейшейра распространил документ с описанием изменений во внешней и экономической политике определенного государства, которое пыталось наладить отношения с Вашингтоном, и, предположительно, нанести некий ущерб другой стране. Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.
https://ria.ru/20230616/utechka-1878500454.html
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в мире, сша, массачусетс, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Массачусетс, Украина, Министерство обороны США
Обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину, пишут СМИ

CNN: фигурант дела об утечке документов Пентагона Тейшейра не признал себя виновным

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра не признал себя виновным в суде, передает телеканал CNN.
"Джек Тейшейра, военнослужащий национальной гвардии ВВС, обвиняемый в утечке секретных военных документов в социальные сети, в среду в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям", – говорится в сообщении.
Тейшейра обвиняется по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы.
Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей.
Пункты обвинения касаются намеренного хранения и распространения информации о национальной обороне США. Среди распространенных мужчиной файлов власти США указывают секретные документы о передаче оборудования Украине, способах его поставок и дальнейшего применения; государственные документы о статусе конфликта, в том числе данные о перемещении сил в определенный день, основанные на полученных из секретных источников разведданных; а также документ, описывающий западные поставки украинским военным на поле боя.
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
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В некоторых пунктах обвинения не указывается, о каких государствах идет речь, в частности, Тейшейру обвиняют в распространении информации о получении "иностранным противником" определенных данных неназванной американской компании; государственных документов о плане иностранного государства напасть на американские силы за границей, в том числе как и где планировалось совершить атаку. Кроме того, в тексте говорится, что Тейшейра распространил документ с описанием изменений во внешней и экономической политике определенного государства, которое пыталось наладить отношения с Вашингтоном, и, предположительно, нанести некий ущерб другой стране.
Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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