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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/obstrel-1879503038.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:01
2023-06-21T11:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
куйбышевский район
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Кроме того, в 8.50 мск было выпущено пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города и в 10.00 – пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - на юго-западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230621/obstrel-1879482995.html
https://ria.ru/20230621/obstrely-1879487843.html
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, куйбышевский район, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Куйбышевский район, НАТО, Стирол
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в 8.50 мск было выпущено пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города и в 10.00 – пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - на юго-западе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаКуйбышевский районНАТОСтирол
 
 
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