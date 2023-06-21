https://ria.ru/20230621/obstrel-1879485822.html

ВСУ нанесли удары по гражданским объектам в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по гражданским объектам в Херсонской области - РИА Новости, 21.06.2023

ВСУ нанесли удары по гражданским объектам в Херсонской области

Украинские войска нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба Новокаховского городского... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:21

2023-06-21T09:21

2023-06-21T09:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа в своем телеграм-канале. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. В частности, под удары ствольной артиллерии попали: Днепряны, Кардашинка, Алешки, Подстепное, Песчаное, Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Каиры. Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230621/obstrel-1879482995.html

https://ria.ru/20230621/donetsk-1879477694.html

херсонская область

россия

новая каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, новая каховка, происшествия