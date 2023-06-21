Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 натовских снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Макеевку в среду утром, выпустив за 50 минут 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.
В 7.45 мск было выпущено еще семь таких снарядов по указанным районам. Кроме того, в 8.00 и 8.15 украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки девятью снарядами калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.