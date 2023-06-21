https://ria.ru/20230621/obstrel-1879482995.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Макеевку в среду утром, выпустив за 50 минут 22 снаряда "натовского" калибра 155... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:55

2023-06-21T08:55

2023-06-21T08:55

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

куйбышевский район

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Макеевку в среду утром, выпустив за 50 минут 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. В 7.45 мск было выпущено еще семь таких снарядов по указанным районам. Кроме того, в 8.00 и 8.15 украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки девятью снарядами калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230621/obstrel-1879472959.html

https://ria.ru/20230620/obstrel-1879404802.html

донецк

макеевка

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, куйбышевский район, нато, происшествия