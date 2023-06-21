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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/obstrel-1879482995.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Макеевку в среду утром, выпустив за 50 минут 22 снаряда "натовского" калибра 155... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:55
2023-06-21T08:55
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
куйбышевский район
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Макеевку в среду утром, выпустив за 50 минут 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. В 7.45 мск было выпущено еще семь таких снарядов по указанным районам. Кроме того, в 8.00 и 8.15 украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки девятью снарядами калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230621/obstrel-1879472959.html
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донецк
макеевка
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донецк, макеевка, куйбышевский район, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Куйбышевский район, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 22 натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка и Макеевку в среду утром, выпустив за 50 минут 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Украинские войска нанесли удары по Донецку и Горловке
05:14
В 7.45 мск было выпущено еще семь таких снарядов по указанным районам. Кроме того, в 8.00 и 8.15 украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки девятью снарядами калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаКуйбышевский районНАТОПроисшествия
 
 
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