https://ria.ru/20230621/obstrel-1879463499.html

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.06.2023

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:30

2023-06-21T00:30

2023-06-21T00:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 4 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском 1 обстрел из артиллерии 152 миллиметра. Выпустив 135 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватая, город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).

https://ria.ru/20230620/ranenaya-1879446718.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка