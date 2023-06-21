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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.06.2023
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:30
2023-06-21T00:30
2023-06-21T00:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 4 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском 1 обстрел из артиллерии 152 миллиметра. Выпустив 135 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватая, город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
https://ria.ru/20230620/ranenaya-1879446718.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за стуки выпустили по территории ДНР 135 единиц боеприпасов