https://ria.ru/20230621/oblomki-1879489579.html
В Новой Москве нашли обломки третьего дрона
В Новой Москве нашли обломки третьего дрона - РИА Новости, 21.06.2023
В Новой Москве нашли обломки третьего дрона
Обломки рухнувшего беспилотника обнаружены возле поселка Лукино в Новой Москве, на месте работает следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:00
2023-06-21T10:00
2023-06-21T10:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
россия
новая москва
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Обломки рухнувшего беспилотника обнаружены возле поселка Лукино в Новой Москве, на месте работает следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в среду Минобороны РФ объявило о пресеченной попытке киевского режима провести террористическую атаку на Подмосковье с помощью трех беспилотников самолетного типа. По заявлению ведомства, все дроны подавлены радиоэлектронным способом и упали. Разрушений и пострадавших нет. "В поле возле поселка Лукино обнаружены обломки беспилотника", - сказал собеседник агентства из экстренных служб. По его словам, место происшествия оцеплено, работают специалисты оперативных служб. Еще о двух упавших дронах ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как написал он в своем телеграм-канале, беспилотники упали на подлете к складам в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.
https://ria.ru/20230619/krym-1879051971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), россия, новая москва, андрей воробьев
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Россия, Новая Москва, Андрей Воробьев
В Новой Москве нашли обломки третьего дрона
У поселка Лукино в Новой Москве нашли обломки третьего украинского дрона