https://ria.ru/20230621/oblomki-1879489579.html

В Новой Москве нашли обломки третьего дрона

В Новой Москве нашли обломки третьего дрона - РИА Новости, 21.06.2023

В Новой Москве нашли обломки третьего дрона

Обломки рухнувшего беспилотника обнаружены возле поселка Лукино в Новой Москве, на месте работает следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:00

2023-06-21T10:00

2023-06-21T10:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

россия

новая москва

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879486620_0:174:1908:1247_1920x0_80_0_0_09e5542045e4836a3aa606af0c09413a.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Обломки рухнувшего беспилотника обнаружены возле поселка Лукино в Новой Москве, на месте работает следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в среду Минобороны РФ объявило о пресеченной попытке киевского режима провести террористическую атаку на Подмосковье с помощью трех беспилотников самолетного типа. По заявлению ведомства, все дроны подавлены радиоэлектронным способом и упали. Разрушений и пострадавших нет. "В поле возле поселка Лукино обнаружены обломки беспилотника", - сказал собеседник агентства из экстренных служб. По его словам, место происшествия оцеплено, работают специалисты оперативных служб. Еще о двух упавших дронах ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как написал он в своем телеграм-канале, беспилотники упали на подлете к складам в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

https://ria.ru/20230619/krym-1879051971.html

московская область (подмосковье)

россия

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), россия, новая москва, андрей воробьев