https://ria.ru/20230621/nato-1879468089.html

СМИ: Франция пересмотрела позицию по вступлению Украины в НАТО

СМИ: Франция пересмотрела позицию по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 21.06.2023

СМИ: Франция пересмотрела позицию по вступлению Украины в НАТО

Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева, пишет газета Le РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T02:04

2023-06-21T02:04

2023-06-21T03:32

украина

киев

россия

владимир зеленский

джо байден

петр павел

нато

в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность как самостоятельную гарантию безопасности для Киева, пишет газета Le Monde со ссылкой на собственный источник в правительстве.По информации издания, на заседании Совета обороны в Елисейском дворце шла речь об одобрении присоединения Украины к альянсу."Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления", — пишут журналисты.При этом, по словам авторов статьи, для Франции не может идти и речи о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО в разгар конфликта.Против упрощенной процедурыУкраина для вступления в НАТО должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены альянса, США не станут облегчать Киеву этот путь, заявил ранее американский президент Джо Байден."Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены", - сказал он.Глава Белого дома заявил, что не станет облегчать Украине путь в НАТО, отрицательно ответив на соответствующий вопрос. "Мы не будем упрощать это для них", - добавил он.Вступление пока невозможноПроцесс вступления Украины в НАТО не может начаться в тот момент, когда еще происходит военный конфликт, но Киев должен получить гарантии, что этот процесс начнется одновременно с окончанием конфликта, заявил ранее президент Чехии Петр Павел, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS."Я не думаю, что процесс вступления Украины в НАТО мог бы начаться в то время, когда этот конфликт ещё происходит. И украинцы сами понимают, что это невозможно. С другой стороны, украинцы должны получить гарантии, причем уже на июльском саммите альянса в Вильнюсе, что в тот момент, когда конфликт будет окончен, то одновременно будет начат весьма интенсивный процесс вступления Украины в НАТО", - сказал он.Позиция РоссииРоссия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в России отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Как отмечалось, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230620/nato-1879367635.html

https://ria.ru/20230617/nato-1878937525.html

https://ria.ru/20230617/nato-1878928386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, киев, россия, владимир зеленский, джо байден, петр павел, нато, в мире