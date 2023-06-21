https://ria.ru/20230621/nastuplenie-1879472642.html
ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР
ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР - РИА Новости, 21.06.2023
ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР
Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:04
2023-06-21T05:04
2023-06-21T08:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
лиманский район
россия
в мире
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe3b7b41fcb64e3f88323d00995ac79.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике", — сказал он.Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трем пунктам временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Терны в Лиманском районе ДНР.В прошлый четверг Савчук сообщал, что около Торского российская артиллерия поразила подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ во время их перемещения. Кроме того, расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
лиманский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147b614b832a0e6d099d0eb7d6b91259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, лиманский район, россия, в мире, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Лиманский район, Россия, В мире, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР
Российские ВКС сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР