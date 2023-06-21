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ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР

ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР - РИА Новости, 21.06.2023

ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР

Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:04

2023-06-21T05:04

2023-06-21T08:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

лиманский район

россия

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воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике", — сказал он.Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трем пунктам временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Терны в Лиманском районе ДНР.В прошлый четверг Савчук сообщал, что около Торского российская артиллерия поразила подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ во время их перемещения. Кроме того, расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, лиманский район, россия, в мире, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34