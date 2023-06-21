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ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 21.06.2023 (обновлено: 08:56 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/nastuplenie-1879472642.html
ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР
ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР - РИА Новости, 21.06.2023
ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР
Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:04
2023-06-21T08:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
лиманский район
россия
в мире
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике", — сказал он.Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трем пунктам временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Терны в Лиманском районе ДНР.В прошлый четверг Савчук сообщал, что около Торского российская артиллерия поразила подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ во время их перемещения. Кроме того, расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, лиманский район, россия, в мире, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Лиманский район, Россия, В мире, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР

Российские ВКС сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике", — сказал он.
Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трем пунктам временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Терны в Лиманском районе ДНР.
В прошлый четверг Савчук сообщал, что около Торского российская артиллерия поразила подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ во время их перемещения. Кроме того, расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛиманский районРоссияВ миреВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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