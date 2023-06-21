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Одна из старейших школ Мурманска после ремонта станет самой современной - РИА Новости, 21.06.2023
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Мурманская область
 
17:38 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/murmansk-1879632336.html
Одна из старейших школ Мурманска после ремонта станет самой современной
Одна из старейших школ Мурманска после ремонта станет самой современной - РИА Новости, 21.06.2023
Одна из старейших школ Мурманска после ремонта станет самой современной
Масштабные ремонтные работы завершаются в мурманской средней школе №1, построенной еще в 1935 году, к началу учебного года она станет самой современной в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:38
2023-06-21T17:38
мурманская область
мурманск
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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Масштабные ремонтные работы завершаются в мурманской средней школе №1, построенной еще в 1935 году, к началу учебного года она станет самой современной в городе, сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "В средней школе №1 ремонт на финишной прямой. Делали все фактически с нуля. Завершены работы, связанные с капитальным ремонтом фасада, кровли, систем водоотвода, появилось современное наружное освещение", - рассказал Сердечкин, который проинспектировал ход ремонта. В школе обустроены спортивные площадки с тренажерами. После отделочных работ начнется оснащение помещений всем необходимым для образовательного процесса. "Закупку современного мультимедийного оборудования взяло на себя ПАО "Новатэк". Важно все сделать качественно и создать комфортные условия для ребят: от пришкольной территории до учебных кабинетов. Занятия планируем начать уже 1 сентября", - добавил Сердечкин. Первая школа - одна из старейших и легендарных школ областного центра. Среди ее выпускников много выдающихся мурманчан, почетных граждан города-героя. Здание требовало серьезного ремонта и приведения в соответствие с современными требованиями безопасности. После ремонта школа №1 полностью обновится, при этом сохранив свой исторический облик.
https://ria.ru/20230615/vozmozhnosti-1878300423.html
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мурманск
Мурманская область, Мурманск
Одна из старейших школ Мурманска после ремонта станет самой современной

Глава администрации Мурманска Сердечкин рассказал о ремонтных работах в школе №1

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Масштабные ремонтные работы завершаются в мурманской средней школе №1, построенной еще в 1935 году, к началу учебного года она станет самой современной в городе, сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале.
"В средней школе №1 ремонт на финишной прямой. Делали все фактически с нуля. Завершены работы, связанные с капитальным ремонтом фасада, кровли, систем водоотвода, появилось современное наружное освещение", - рассказал Сердечкин, который проинспектировал ход ремонта.
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В школе обустроены спортивные площадки с тренажерами. После отделочных работ начнется оснащение помещений всем необходимым для образовательного процесса. "Закупку современного мультимедийного оборудования взяло на себя ПАО "Новатэк". Важно все сделать качественно и создать комфортные условия для ребят: от пришкольной территории до учебных кабинетов. Занятия планируем начать уже 1 сентября", - добавил Сердечкин.
Первая школа - одна из старейших и легендарных школ областного центра. Среди ее выпускников много выдающихся мурманчан, почетных граждан города-героя. Здание требовало серьезного ремонта и приведения в соответствие с современными требованиями безопасности. После ремонта школа №1 полностью обновится, при этом сохранив свой исторический облик.
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