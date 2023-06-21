https://ria.ru/20230621/murmansk-1879632336.html

Одна из старейших школ Мурманска после ремонта станет самой современной

Одна из старейших школ Мурманска после ремонта станет самой современной - РИА Новости, 21.06.2023

Одна из старейших школ Мурманска после ремонта станет самой современной

Масштабные ремонтные работы завершаются в мурманской средней школе №1, построенной еще в 1935 году, к началу учебного года она станет самой современной в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:38

2023-06-21T17:38

2023-06-21T17:38

мурманская область

мурманск

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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Масштабные ремонтные работы завершаются в мурманской средней школе №1, построенной еще в 1935 году, к началу учебного года она станет самой современной в городе, сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем Telegram-канале. "В средней школе №1 ремонт на финишной прямой. Делали все фактически с нуля. Завершены работы, связанные с капитальным ремонтом фасада, кровли, систем водоотвода, появилось современное наружное освещение", - рассказал Сердечкин, который проинспектировал ход ремонта. В школе обустроены спортивные площадки с тренажерами. После отделочных работ начнется оснащение помещений всем необходимым для образовательного процесса. "Закупку современного мультимедийного оборудования взяло на себя ПАО "Новатэк". Важно все сделать качественно и создать комфортные условия для ребят: от пришкольной территории до учебных кабинетов. Занятия планируем начать уже 1 сентября", - добавил Сердечкин. Первая школа - одна из старейших и легендарных школ областного центра. Среди ее выпускников много выдающихся мурманчан, почетных граждан города-героя. Здание требовало серьезного ремонта и приведения в соответствие с современными требованиями безопасности. После ремонта школа №1 полностью обновится, при этом сохранив свой исторический облик.

https://ria.ru/20230615/vozmozhnosti-1878300423.html

https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878632925.html

мурманск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мурманск