https://ria.ru/20230621/moldaviya-1879538610.html

Молдавские аграрии уверены, что, если они обанкротятся, села вымрут

Молдавские аграрии уверены, что, если они обанкротятся, села вымрут - РИА Новости, 21.06.2023

Молдавские аграрии уверены, что, если они обанкротятся, села вымрут

Села в Молдавии вымрут, если аграрии обанкротятся, а мелкие и средние сельхозпредприниматели исчезнут, заявил РИА Новости предприниматель Тудор Стратиев. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:08

2023-06-21T13:08

2023-06-21T13:17

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КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Села в Молдавии вымрут, если аграрии обанкротятся, а мелкие и средние сельхозпредприниматели исчезнут, заявил РИА Новости предприниматель Тудор Стратиев. Во вторник фермеры продолжили акцию протеста по всей Молдавии, аграрии также въехали на тракторах в Кишинев, выставив свою технику у здания правительства на центральной площади столицы. "Мелкие и средние предприниматели исчезнут, если правительство не поможет им. Они держат на плаву людей. Не только рабочие места предоставляют, но и просто чем-то занимают их в селах. У нас в селе трое-четверо человек, которые занимаются земледелием. У каждого по три-четыре, семь человека работников. Они заняты, обеспечены работой. А если ребята не смогут их содержать, то что будут делать местные жители? Есть села, где есть работа, и люди живут. А есть, где пять-десять-двадцать домов пустые. Люди уехали на заработки за границу", - сказал Стратиев. По его словам, аграрии договариваются с властями уже год. "Процесс длится долго. Политически мы не привязаны ни к кому, мы далеки от политики. Мы выдвигаем чисто экономические требования", - подчеркнул он. Протестующие требуют от правительства приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации для молдавских производителей зерна - порядка 3 тысяч леев за гектар (около 170 долларов), а также просят выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо. Молдавские фермеры в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.

https://ria.ru/20230621/aviakompanii-1879524283.html

https://ria.ru/20230620/kishinev-1879312032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, кишинев, украина, в мире