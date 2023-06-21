https://ria.ru/20230621/memorial-1879580979.html

Луценко: мемориал участникам ВОВ установили в Вологодской области

Луценко: мемориал участникам ВОВ установили в Вологодской области - РИА Новости, 21.06.2023

Луценко: мемориал участникам ВОВ установили в Вологодской области

Мемориал участникам Великой Отечественной войны установили в деревне Лихачево Вологодской области, торжественное открытие запланировано на 22 июня, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:29

2023-06-21T15:29

2023-06-21T15:29

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости. Мемориал участникам Великой Отечественной войны установили в деревне Лихачево Вологодской области, торжественное открытие запланировано на 22 июня, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Как отмечается в сообщении, жители ждали этого события около пяти лет. Почтить память павших воинов можно было только у железного обелиска, который был установлен в 2010 году на территории частного участка. Жильцы ранее обращались к местным властям, чтобы привести в порядок мемориал, но вопрос так и не решался. Решить вопрос удалось после личного приема председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко.Работы в рамках программы "Народный бюджет" провели в июне 2023 года. Макет мемориала выбрали сами жители. На старом обелиске были написаны имена 45 погибших бойцов. На новом памятнике список расширили и добавили фамилии участников Великой Отечественной войны."Памятник установлен в преддверии важной памятной даты – дня памяти и скорби, годовщины начала Великой Отечественной войны. Теперь мемориал располагается у поклонного креста на въезде в населенный пункт. Местные жители планируют благоустроить территорию, поставить клумбы и скамейки. Рад, что в Лихачево появилось достойное место, сохраняющее память о тех, кто защищал нашу Родину", - приводятся в сообщении слова Луценко.

https://ria.ru/20230614/cherepovets-1877976067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко