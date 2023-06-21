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Луценко: мемориал участникам ВОВ установили в Вологодской области - РИА Новости, 21.06.2023
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Вологодская область
 
15:29 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/memorial-1879580979.html
Луценко: мемориал участникам ВОВ установили в Вологодской области
Луценко: мемориал участникам ВОВ установили в Вологодской области - РИА Новости, 21.06.2023
Луценко: мемориал участникам ВОВ установили в Вологодской области
Мемориал участникам Великой Отечественной войны установили в деревне Лихачево Вологодской области, торжественное открытие запланировано на 22 июня, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:29
2023-06-21T15:29
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости. Мемориал участникам Великой Отечественной войны установили в деревне Лихачево Вологодской области, торжественное открытие запланировано на 22 июня, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.Как отмечается в сообщении, жители ждали этого события около пяти лет. Почтить память павших воинов можно было только у железного обелиска, который был установлен в 2010 году на территории частного участка. Жильцы ранее обращались к местным властям, чтобы привести в порядок мемориал, но вопрос так и не решался. Решить вопрос удалось после личного приема председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко.Работы в рамках программы "Народный бюджет" провели в июне 2023 года. Макет мемориала выбрали сами жители. На старом обелиске были написаны имена 45 погибших бойцов. На новом памятнике список расширили и добавили фамилии участников Великой Отечественной войны."Памятник установлен в преддверии важной памятной даты – дня памяти и скорби, годовщины начала Великой Отечественной войны. Теперь мемориал располагается у поклонного креста на въезде в населенный пункт. Местные жители планируют благоустроить территорию, поставить клумбы и скамейки. Рад, что в Лихачево появилось достойное место, сохраняющее память о тех, кто защищал нашу Родину", - приводятся в сообщении слова Луценко.
https://ria.ru/20230614/cherepovets-1877976067.html
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андрей луценко
Вологодская область, Андрей Луценко

Луценко: мемориал участникам ВОВ установили в Вологодской области

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиМемориал участникам ВОВ установили в Череповецком районе Вологодской области
Мемориал участникам ВОВ установили в Череповецком районе Вологодской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Мемориал участникам ВОВ установили в Череповецком районе Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости. Мемориал участникам Великой Отечественной войны установили в деревне Лихачево Вологодской области, торжественное открытие запланировано на 22 июня, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Как отмечается в сообщении, жители ждали этого события около пяти лет. Почтить память павших воинов можно было только у железного обелиска, который был установлен в 2010 году на территории частного участка. Жильцы ранее обращались к местным властям, чтобы привести в порядок мемориал, но вопрос так и не решался. Решить вопрос удалось после личного приема председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко.
Стройка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Новое здание поликлиники начали строить в Череповце
14 июня, 11:00
Работы в рамках программы "Народный бюджет" провели в июне 2023 года. Макет мемориала выбрали сами жители. На старом обелиске были написаны имена 45 погибших бойцов. На новом памятнике список расширили и добавили фамилии участников Великой Отечественной войны.
"Памятник установлен в преддверии важной памятной даты – дня памяти и скорби, годовщины начала Великой Отечественной войны. Теперь мемориал располагается у поклонного креста на въезде в населенный пункт. Местные жители планируют благоустроить территорию, поставить клумбы и скамейки. Рад, что в Лихачево появилось достойное место, сохраняющее память о тех, кто защищал нашу Родину", - приводятся в сообщении слова Луценко.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
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