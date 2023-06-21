https://ria.ru/20230621/mchs-1879468777.html
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека - РИА Новости, 21.06.2023
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека
Увидев тонущего на водоеме человека, необходимо немедленно позвать на помощь спасателей и окружающих, не забыв сразу же вызвать скорую помощь, советует МЧС... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:51
2023-06-21T02:51
2023-06-21T05:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Увидев тонущего на водоеме человека, необходимо немедленно позвать на помощь спасателей и окружающих, не забыв сразу же вызвать скорую помощь, советует МЧС России."Вода и солнце должны быть в радость и... без последствий", - говорится в Telegram-канале министерства.В памятке "Оказание помощи тонущим на воде" рекомендуется при виде утопающего человека незамедлительно позвать на помощь. "Это привлечет внимание спасателей и окружающих", - отмечает ведомство.Необходимо, кроме того, попросить находящихся поблизости людей вызвать скорую помощь или сделать это самостоятельно. "Безопасность начинается с тебя", - резюмирует МЧС.
https://ria.ru/20230620/devochka-1879278363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека
МЧС: при обнаружении тонущего человека необходимо срочно вызывать спасателей и врачей