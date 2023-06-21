https://ria.ru/20230621/mchs-1879468777.html

Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека

Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека - РИА Новости, 21.06.2023

Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека

Увидев тонущего на водоеме человека, необходимо немедленно позвать на помощь спасателей и окружающих, не забыв сразу же вызвать скорую помощь, советует МЧС... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T02:51

2023-06-21T02:51

2023-06-21T05:20

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Увидев тонущего на водоеме человека, необходимо немедленно позвать на помощь спасателей и окружающих, не забыв сразу же вызвать скорую помощь, советует МЧС России."Вода и солнце должны быть в радость и... без последствий", - говорится в Telegram-канале министерства.В памятке "Оказание помощи тонущим на воде" рекомендуется при виде утопающего человека незамедлительно позвать на помощь. "Это привлечет внимание спасателей и окружающих", - отмечает ведомство.Необходимо, кроме того, попросить находящихся поблизости людей вызвать скорую помощь или сделать это самостоятельно. "Безопасность начинается с тебя", - резюмирует МЧС.

https://ria.ru/20230620/devochka-1879278363.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)