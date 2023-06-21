Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 21.06.2023 (обновлено: 05:20 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/mchs-1879468777.html
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека - РИА Новости, 21.06.2023
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека
Увидев тонущего на водоеме человека, необходимо немедленно позвать на помощь спасателей и окружающих, не забыв сразу же вызвать скорую помощь, советует МЧС... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:51
2023-06-21T05:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Увидев тонущего на водоеме человека, необходимо немедленно позвать на помощь спасателей и окружающих, не забыв сразу же вызвать скорую помощь, советует МЧС России.&quot;Вода и солнце должны быть в радость и... без последствий&quot;, - говорится в Telegram-канале министерства.В памятке "Оказание помощи тонущим на воде" рекомендуется при виде утопающего человека незамедлительно позвать на помощь. "Это привлечет внимание спасателей и окружающих", - отмечает ведомство.Необходимо, кроме того, попросить находящихся поблизости людей вызвать скорую помощь или сделать это самостоятельно. "Безопасность начинается с тебя", - резюмирует МЧС.
https://ria.ru/20230620/devochka-1879278363.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россиянам напомнили, как следует спасать тонущего человека

МЧС: при обнаружении тонущего человека необходимо срочно вызывать спасателей и врачей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Увидев тонущего на водоеме человека, необходимо немедленно позвать на помощь спасателей и окружающих, не забыв сразу же вызвать скорую помощь, советует МЧС России.
«

"Вода и солнце должны быть в радость и... без последствий", - говорится в Telegram-канале министерства.

В памятке "Оказание помощи тонущим на воде" рекомендуется при виде утопающего человека незамедлительно позвать на помощь. "Это привлечет внимание спасателей и окружающих", - отмечает ведомство.
Необходимо, кроме того, попросить находящихся поблизости людей вызвать скорую помощь или сделать это самостоятельно.
"Безопасность начинается с тебя", - резюмирует МЧС.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В Хабаровском крае при попытке спасти брата утонула девочка
Вчера, 09:18
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала