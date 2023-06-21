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Маск пообещал Индии приход "Теслы" и крупные инвестиции
Маск пообещал Индии приход "Теслы" и крупные инвестиции - РИА Новости, 21.06.2023
Маск пообещал Индии приход "Теслы" и крупные инвестиции
Американский предприниматель Илон Маск после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал "значительные инвестиции" в экономику этой страны и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:22
2023-06-21T02:22
2023-06-21T02:22
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал "значительные инвестиции" в экономику этой страны и приход туда своего электромобильного проекта "Тесла". Их встреча состоялась в Нью-Йорке, где Моди начинает трехдневный визит в США. "Я уверен, что "Тесла" будет в Индии, и мы сделаем это настолько быстро, насколько это в человеческих силах... Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в отношении Индии в будущем", - сказал Маск журналистам. Он поблагодарил Моди за поддержку своих планов. "Надеюсь, мы сможем объявить что-то в не самом отдаленном будущем", - добавил Маск. Он сообщил также, что планирует посетить Индию в следующем году.
https://ria.ru/20230616/makron-1878796893.html
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илон маск, нарендра моди, индия, нью-йорк (город), сша
Илон Маск, Нарендра Моди, Индия, Нью-Йорк (город), США
Маск пообещал Индии приход "Теслы" и крупные инвестиции
Маск после встречи с премьером Индии Моди пообещал стране приход "Теслы" и инвестиции
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал "значительные инвестиции" в экономику этой страны и приход туда своего электромобильного проекта "Тесла".
Их встреча состоялась в Нью-Йорке
, где Моди начинает трехдневный визит в США
.
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"Я уверен, что "Тесла" будет в Индии, и мы сделаем это настолько быстро, насколько это в человеческих силах... Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в отношении Индии в будущем", - сказал Маск журналистам.
Он поблагодарил Моди за поддержку своих планов. "Надеюсь, мы сможем объявить что-то в не самом отдаленном будущем", - добавил Маск.
Он сообщил также, что планирует посетить Индию в следующем году.
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