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Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ в Марьинке зарылись под землю
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ в Марьинке зарылись под землю - РИА Новости, 21.06.2023
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ в Марьинке зарылись под землю
Около 30% Марьинки остается под контролем ВСУ, в город переброшены "достаточно серьезные" украинские подразделения, перемещаются они по подземным переходам,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:25
2023-06-21T13:25
2023-06-21T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
апты алаудинов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 30% Марьинки остается под контролем ВСУ, в город переброшены "достаточно серьезные" украинские подразделения, перемещаются они по подземным переходам, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала. "Под контролем противника здесь находится примерно 30% Марьинки. Сама Марьинка она может и не такая специфическая была бы, если бы на протяжении долгого времени противник не окапывался бы и не сделал бы здесь, скажем так, огромный город подземный: огромное количество подземных ходов, лазеек, переходов. За счет этого на поверхности противник не виден, а под землей перемещается. Таким образом, его уничтожение бывает проблематичным", - сказал Алаудинов. "Переброшены сюда достаточно серьезные подразделения, которые цепляются зубами за каждый сантиметр. Приходится выбивать противника и над землей, и под землей", - добавил командир "Ахмата". По его оценке, Киев несет "очень большие потери" в целом по всей линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20230618/marinka-1878988012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, апты алаудинов, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ в Марьинке зарылись под землю
Алаудинов сообщил, что украинские войска в Марьинке перемещаются по подземным ходам