https://ria.ru/20230621/marinka-1879544476.html

Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ в Марьинке зарылись под землю

Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ в Марьинке зарылись под землю - РИА Новости, 21.06.2023

Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ в Марьинке зарылись под землю

Около 30% Марьинки остается под контролем ВСУ, в город переброшены "достаточно серьезные" украинские подразделения, перемещаются они по подземным переходам,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:25

2023-06-21T13:25

2023-06-21T13:25

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 30% Марьинки остается под контролем ВСУ, в город переброшены "достаточно серьезные" украинские подразделения, перемещаются они по подземным переходам, заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала. "Под контролем противника здесь находится примерно 30% Марьинки. Сама Марьинка она может и не такая специфическая была бы, если бы на протяжении долгого времени противник не окапывался бы и не сделал бы здесь, скажем так, огромный город подземный: огромное количество подземных ходов, лазеек, переходов. За счет этого на поверхности противник не виден, а под землей перемещается. Таким образом, его уничтожение бывает проблематичным", - сказал Алаудинов. "Переброшены сюда достаточно серьезные подразделения, которые цепляются зубами за каждый сантиметр. Приходится выбивать противника и над землей, и под землей", - добавил командир "Ахмата". По его оценке, Киев несет "очень большие потери" в целом по всей линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20230618/marinka-1878988012.html

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Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, апты алаудинов, россия, ситуация в днр и лнр