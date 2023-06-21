https://ria.ru/20230621/magadan-1879479097.html
В Магадане задержали двоих подозреваемых в поджоге леса
В Магадане задержали двоих подозреваемых в поджоге леса - РИА Новости, 21.06.2023
В Магадане задержали двоих подозреваемых в поджоге леса
Полицейские в среду задержали двоих подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности, по вине которой загорелся лес в Магадане в микрорайоне Старая... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T07:49
2023-06-21T07:49
2023-06-21T07:49
магадан
происшествия
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МАГАДАН, 21 июн - РИА Новости. Полицейские в среду задержали двоих подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности, по вине которой загорелся лес в Магадане в микрорайоне Старая Веселая, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона. В Магадане из-за сложной пожарной обстановки ввели режим ЧС. Жителям запретили жечь костры в лесной зоне. Пожар в микрорайоне Старая Веселая тушат уже вторые сутки. Всего в регионе огнем охвачены 2 тысячи гектаров тайги. "Двое подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности в лесах уже задержаны. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Поясняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".
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магадан, происшествия
В Магадане задержали двоих подозреваемых в поджоге леса
В Магадане задержали двоих подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности в лесу
МАГАДАН, 21 июн - РИА Новости.
Полицейские в среду задержали двоих подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности, по вине которой загорелся лес в Магадане в микрорайоне Старая Веселая, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура
региона.
В Магадане из-за сложной пожарной обстановки ввели режим ЧС. Жителям запретили жечь костры в лесной зоне. Пожар в микрорайоне Старая Веселая тушат уже вторые сутки. Всего в регионе огнем охвачены 2 тысячи гектаров тайги.
"Двое подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности в лесах уже задержаны. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Поясняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".
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