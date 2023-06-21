https://ria.ru/20230621/lgbt-1879624382.html
Власти Грузии заявили, что не допустят пропаганду ЛГБТ среди детей
Власти Грузии заявили, что не допустят пропаганду ЛГБТ среди детей - РИА Новости, 21.06.2023
Власти Грузии заявили, что не допустят пропаганду ЛГБТ среди детей
Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал неприемлемой пропаганду ЛГБТ среди детей и выразил надежду, что к Грузии не будет... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:15
2023-06-21T17:15
2023-06-21T17:15
в мире
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал неприемлемой пропаганду ЛГБТ среди детей и выразил надежду, что к Грузии не будет предъявлено требование популяризации данного вопроса. В июне в детском меню ресторана McDonald's Happy Meal в Грузии появилась подарочная книга, в которой рассказывается о жизни артиста Элтона Джона и его однополом браке. После критической оценки властей книги были изъяты из подарочных наборов. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее в среду назвал "аморальной" пропаганду ЛГБТ, организованной в сети ресторанов McDonald's в Грузии. "Мы не отказываемся от Элтона Джона, он необыкновенный деятель, артист, и мы его уважаем как артиста. Если завтра будет концерт Элтона Джона, призываю всех пойти…Речь идет о том, что брошюры содержали ЛГБТ-пропаганду", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, согласно статистике, в США 20% граждан в возрасте от 18 до 25 лет являются членами ЛГБТ, во Франции - 22%, а в Эстонии узаконен однополый брак, что является "результатом пропаганды". "У пропаганды есть влияние на людей. Эта статистика вызывает беспокойство. Пропаганда категорически неприемлема и недопустима, тем более, когда ее адресатами являются дети. Мы должны сделать все, чтобы противостоять этому в правовых рамках. Мы видим, что, к сожалению, у ЛГБТ-пропаганды есть широкая поддержка. Надеюсь, что в отношении нашей страны не будут предъявлено требование, чтобы поддерживать пропаганду ЛГБТ среди детей", - сказал Кобахидзе.
https://ria.ru/20230621/lgbt-1879613005.html
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в мире, грузия, франция, сша, ираклий кобахидзе, элтон джон, ираклий гарибашвили, mcdonald's corporation
В мире, Грузия, Франция, США, Ираклий Кобахидзе, Элтон Джон, Ираклий Гарибашвили, McDonald's Corporation
Власти Грузии заявили, что не допустят пропаганду ЛГБТ среди детей
Глава правящей в Грузии партии Кобахидзе: пропаганда ЛГБТ среди детей неприемлема