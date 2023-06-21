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Депутат израильского Кнессета сравнил ЛГБТ-движение с ИГ*
Депутат израильского Кнессета сравнил ЛГБТ-движение с ИГ* - РИА Новости, 21.06.2023
Депутат израильского Кнессета сравнил ЛГБТ-движение с ИГ*
Депутат израильского Кнессета от ультра-ортодоксальной партии Объединенный иудаизм Торы Ицхак Пиндрус заявил в интервью израильскому 12 каналу, что... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:35
2023-06-21T16:35
2023-06-21T16:40
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутат израильского Кнессета от ультра-ортодоксальной партии Объединенный иудаизм Торы Ицхак Пиндрус заявил в интервью израильскому 12 каналу, что ЛГБТ-движение более опасно для Израиля, чем ИГИЛ*, сообщает портал Arutz Sheva. "С моей точки зрения, самое опасное для государства Израиль: более опасное, чем ИГИЛ*, более опасное, чем Хезболла и чем ХАМАС, — это вседозволенность распущенности, потому что это так пишет Тора... И поэтому, с моей точки зрения, мне нужно не только предотвратить парад гордости (гей парад - ред.), но и предотвратить это движение в целом". - цитирует политика издание. Согласно информации Arutz Sheva, проведенный ранее в этом месяце опрос показал, что большинство жителей Иерусалима не хотят, чтобы парад "прайда" проходил в их городе; 70% жителей Иерусалима считают, что муниципалитет не должен поддерживать парад или развешивать флаги ЛГБТ-сообщества по всему городу. Кроме того, более 55% опрошенных считают, что прошедший 8 и 9 июня парад был навязан горожанам, а 60% считают, что Верховный суд не должен был допускать форсирование проведения парада с помощью эмоциональных и этических манипуляций, пишет издание.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, израиль, иерусалим, россия, кнессет израиля, исламское государство, хамас
В мире, Израиль, Иерусалим, Россия, Кнессет Израиля, Исламское государство, Хамас
Депутат израильского Кнессета сравнил ЛГБТ-движение с ИГ*
Израильский портал Arutz Sheva: депутат Кнессета сравнил ЛГБТ-движение с ИГ