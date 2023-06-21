https://ria.ru/20230621/lavrov-1879600335.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара
Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара - РИА Новости, 21.06.2023
Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара
Глава МИД России Сергей Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, министры обсудят вопросы развития двусторонних... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:49
2023-06-21T15:49
2023-06-21T16:10
москва
катар
россия
сергей лавров
политика
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать второго июня состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани, который приедет в Москву с рабочим визитом. Министры обсудят вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня, включая рассмотрение ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и арабо-израильского урегулирования", – сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что министры обсудят перспективы стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и формирование в этом регионе механизмов коллективного реагирования при участии всех заинтересованных стран.
https://ria.ru/20230607/khab-1876657731.html
москва
катар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, катар, россия, сергей лавров, политика, мария захарова
Москва, Катар, Россия, Сергей Лавров, Политика, Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара
Лавров 22 июня проведет переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани