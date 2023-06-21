https://ria.ru/20230621/lavrov-1879600335.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара

Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара - РИА Новости, 21.06.2023

Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара

Глава МИД России Сергей Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, министры обсудят вопросы развития двусторонних... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:49

2023-06-21T15:49

2023-06-21T16:10

москва

катар

россия

сергей лавров

политика

мария захарова

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать второго июня состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани, который приедет в Москву с рабочим визитом. Министры обсудят вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня, включая рассмотрение ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и арабо-израильского урегулирования", – сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что министры обсудят перспективы стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и формирование в этом регионе механизмов коллективного реагирования при участии всех заинтересованных стран.

https://ria.ru/20230607/khab-1876657731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, катар, россия, сергей лавров, политика, мария захарова