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Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара - РИА Новости, 21.06.2023
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15:49 21.06.2023 (обновлено: 16:10 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/lavrov-1879600335.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара
Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара - РИА Новости, 21.06.2023
Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара
Глава МИД России Сергей Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, министры обсудят вопросы развития двусторонних... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:49
2023-06-21T16:10
москва
катар
россия
сергей лавров
политика
мария захарова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать второго июня состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани, который приедет в Москву с рабочим визитом. Министры обсудят вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня, включая рассмотрение ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и арабо-израильского урегулирования", – сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что министры обсудят перспективы стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и формирование в этом регионе механизмов коллективного реагирования при участии всех заинтересованных стран.
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москва, катар, россия, сергей лавров, политика, мария захарова
Москва, Катар, Россия, Сергей Лавров, Политика, Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара

Лавров 22 июня проведет переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет 22 июня переговоры в Москве с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать второго июня состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани, который приедет в Москву с рабочим визитом. Министры обсудят вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня, включая рассмотрение ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и арабо-израильского урегулирования", – сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что министры обсудят перспективы стабилизации обстановки в зоне Персидского залива и формирование в этом регионе механизмов коллективного реагирования при участии всех заинтересованных стран.
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МоскваКатарРоссияСергей ЛавровПолитикаМария Захарова
 
 
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