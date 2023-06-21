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Крым попросит КС отменить указ 1954 года о передаче полуострова - РИА Новости, 21.06.2023
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14:51 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/krym-1879565827.html
Крым попросит КС отменить указ 1954 года о передаче полуострова
Крым попросит КС отменить указ 1954 года о передаче полуострова - РИА Новости, 21.06.2023
Крым попросит КС отменить указ 1954 года о передаче полуострова
Рабочая группа крымского парламента приступила к подготовке обращения в Конституционный суд РФ о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:51
2023-06-21T14:51
политика
россия
украина
рсфср
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Рабочая группа крымского парламента приступила к подготовке обращения в Конституционный суд РФ о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине, сообщил глава парламента Владимир Константинов. Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. При этом рабочая группа пришла к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было. "Рабочая группа готовит. Сначала будет сформирован проект постановления, который примут на государственном совете республики. Мы также должны получить все заключения, в том числе государственно-правового управления президента, о том, что этот вопрос может находиться в сфере рассмотрения. После этого подаем в Конституционный суд", - сказал Константинов журналистам. По его словам, признание незаконным решения о передаче Крыма УССР является важным с моральной и исторической точки зрения.
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политика, россия, украина, рсфср, владимир константинов, республика крым
Политика, Россия, Украина, РСФСР, Владимир Константинов, Республика Крым
Крым попросит КС отменить указ 1954 года о передаче полуострова

Крым готовит обращение в КС об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Рабочая группа крымского парламента приступила к подготовке обращения в Конституционный суд РФ о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине, сообщил глава парламента Владимир Константинов.
Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. При этом рабочая группа пришла к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.
"Рабочая группа готовит. Сначала будет сформирован проект постановления, который примут на государственном совете республики. Мы также должны получить все заключения, в том числе государственно-правового управления президента, о том, что этот вопрос может находиться в сфере рассмотрения. После этого подаем в Конституционный суд", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, признание незаконным решения о передаче Крыма УССР является важным с моральной и исторической точки зрения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Путин: Хрущев зачем-то подарил Крым Украине
21 февраля 2022, 21:46
 
ПолитикаРоссияУкраинаРСФСРВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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