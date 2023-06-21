https://ria.ru/20230621/krym-1879565827.html

Крым попросит КС отменить указ 1954 года о передаче полуострова

Крым попросит КС отменить указ 1954 года о передаче полуострова - РИА Новости, 21.06.2023

Крым попросит КС отменить указ 1954 года о передаче полуострова

Рабочая группа крымского парламента приступила к подготовке обращения в Конституционный суд РФ о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:51

2023-06-21T14:51

2023-06-21T14:51

политика

россия

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рсфср

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Рабочая группа крымского парламента приступила к подготовке обращения в Конституционный суд РФ о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине, сообщил глава парламента Владимир Константинов. Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. При этом рабочая группа пришла к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было. "Рабочая группа готовит. Сначала будет сформирован проект постановления, который примут на государственном совете республики. Мы также должны получить все заключения, в том числе государственно-правового управления президента, о том, что этот вопрос может находиться в сфере рассмотрения. После этого подаем в Конституционный суд", - сказал Константинов журналистам. По его словам, признание незаконным решения о передаче Крыма УССР является важным с моральной и исторической точки зрения.

https://ria.ru/20220221/putin-1774179426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, украина, рсфср, владимир константинов, республика крым