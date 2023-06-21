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В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
15:19 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kronshtadt-1879566057.html
В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку
В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку - РИА Новости, 21.06.2023
В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку
Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая была перевезена в Музей военно-морской славы в Кронштадте, начнет принимать... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:19
2023-06-21T15:19
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая была перевезена в Музей военно-морской славы в Кронштадте, начнет принимать посетителей в декабре, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. "В декабре мы вас всех приглашаем на первую экскурсию внутрь "К-3", – сказала Шойгу журналистам. Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" сейчас проходит процедуру финальной реставрации. Формирование экспозиции ведется при участии объединений ветеранов ВМФ, в том числе – ветеранов-членов первых экипажей АПЛ К-3. Ксения Шойгу подтвердила, что основная экспозиция музея военно-морской славы откроется в День ВМФ 30 июля. Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку будущего Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился сушей по дорогам общего пользования через городскую застройку.Международный военно-морской салон открылся в среду в конгрессно-выставочном комплексе на территории туристского кластера "Остров фортов".
https://ria.ru/20230615/peterburg-1878221447.html
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новости - туризм, туризм, туристы, кронштадт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кронштадт
В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку

Первые экскурсии на подлодку К-3 в музее в Кронштадте начнутся в декабре

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте
Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 Ленинский комсомол в музейно-историческом парке Остров фортов в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая была перевезена в Музей военно-морской славы в Кронштадте, начнет принимать посетителей в декабре, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.
"В декабре мы вас всех приглашаем на первую экскурсию внутрь "К-3", – сказала Шойгу журналистам.
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" сейчас проходит процедуру финальной реставрации. Формирование экспозиции ведется при участии объединений ветеранов ВМФ, в том числе – ветеранов-членов первых экипажей АПЛ К-3.
Ксения Шойгу подтвердила, что основная экспозиция музея военно-морской славы откроется в День ВМФ 30 июля.
Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку будущего Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился сушей по дорогам общего пользования через городскую застройку.
Международный военно-морской салон открылся в среду в конгрессно-выставочном комплексе на территории туристского кластера "Остров фортов".
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