https://ria.ru/20230621/kronshtadt-1879566057.html

В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку

В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку - РИА Новости, 21.06.2023

В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку

Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая была перевезена в Музей военно-морской славы в Кронштадте, начнет принимать... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:19

2023-06-21T15:19

2023-06-21T15:19

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

кронштадт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872759960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_099735b4bcb097894100cd16b60dff4f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая была перевезена в Музей военно-морской славы в Кронштадте, начнет принимать посетителей в декабре, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. "В декабре мы вас всех приглашаем на первую экскурсию внутрь "К-3", – сказала Шойгу журналистам. Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" сейчас проходит процедуру финальной реставрации. Формирование экспозиции ведется при участии объединений ветеранов ВМФ, в том числе – ветеранов-членов первых экипажей АПЛ К-3. Ксения Шойгу подтвердила, что основная экспозиция музея военно-морской славы откроется в День ВМФ 30 июля. Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку будущего Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился сушей по дорогам общего пользования через городскую застройку.Международный военно-морской салон открылся в среду в конгрессно-выставочном комплексе на территории туристского кластера "Остров фортов".

https://ria.ru/20230615/peterburg-1878221447.html

кронштадт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, кронштадт