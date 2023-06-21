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Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников - РИА Новости, 21.06.2023
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Шоубиз
 
17:28 21.06.2023 (обновлено: 17:31 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/kotelnikov-1879628795.html
Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников
Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников - РИА Новости, 21.06.2023
Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников
Режиссер Кирилл Котельников умер на 59-м году жизни, сообщили в своем официальном аккаунте в соцсетях сотрудничавшие с ним музыканты группы "Чайф". РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:28
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиссер Кирилл Котельников умер на 59-м году жизни, сообщили в своем официальном аккаунте в соцсетях сотрудничавшие с ним музыканты группы "Чайф"."Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим: "Сон в красном тереме" и "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина" и "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". А сколько ещё было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Всё это у нас было", — написали музыканты "Чайф" в своих соцсетях.Кирилл Котельников известен не только по работе над клипами группы "Чайф", но и по видео для немецкой евроденс-группы Bad Boys Blue и других музыкантов.
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чайф
Чайф, Шоубиз
Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников

Умер режиссер Кирилл Котельников, снимавший клипы для "Чайф" и Bad Boys Blue

© Фото со страницы Кирилла Котельникова в соцсетиКирилл Котельников
Кирилл Котельников
© Фото со страницы Кирилла Котельникова в соцсети
Кирилл Котельников. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиссер Кирилл Котельников умер на 59-м году жизни, сообщили в своем официальном аккаунте в соцсетях сотрудничавшие с ним музыканты группы "Чайф".
«
"Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим: "Сон в красном тереме" и "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина" и "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". А сколько ещё было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Всё это у нас было", — написали музыканты "Чайф" в своих соцсетях.
Кирилл Котельников известен не только по работе над клипами группы "Чайф", но и по видео для немецкой евроденс-группы Bad Boys Blue и других музыкантов.
 
ШоубизЧайф
 
 
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