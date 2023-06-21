https://ria.ru/20230621/kotelnikov-1879628795.html
Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников
Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников - РИА Новости, 21.06.2023
Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников
Режиссер Кирилл Котельников умер на 59-м году жизни, сообщили в своем официальном аккаунте в соцсетях сотрудничавшие с ним музыканты группы "Чайф". РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:28
2023-06-21T17:28
2023-06-21T17:31
чайф
шоубиз
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиссер Кирилл Котельников умер на 59-м году жизни, сообщили в своем официальном аккаунте в соцсетях сотрудничавшие с ним музыканты группы "Чайф"."Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Просто перечислим: "Сон в красном тереме" и "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина" и "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". А сколько ещё было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Всё это у нас было", — написали музыканты "Чайф" в своих соцсетях.Кирилл Котельников известен не только по работе над клипами группы "Чайф", но и по видео для немецкой евроденс-группы Bad Boys Blue и других музыкантов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чайф
Умер режиссер клипов групп "Чайф" и Bad Boys Blue Кирилл Котельников
Умер режиссер Кирилл Котельников, снимавший клипы для "Чайф" и Bad Boys Blue