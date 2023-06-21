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Главком ВМФ потребовал строить корабли "не быстро, а немедленно" - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 21.06.2023 (обновлено: 14:57 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/korabli-1879555305.html
Главком ВМФ потребовал строить корабли "не быстро, а немедленно"
Главком ВМФ потребовал строить корабли "не быстро, а немедленно" - РИА Новости, 21.06.2023
Главком ВМФ потребовал строить корабли "не быстро, а немедленно"
Спецоперация показала необходимость немедленно внедрять в строительство кораблей новейшие технологии, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:19
2023-06-21T14:57
специальная военная операция на украине
вмф рф
безопасность
россия
кронштадт
николай евменов
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Спецоперация показала необходимость немедленно внедрять в строительство кораблей новейшие технологии, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов."Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно. Без долгосрочных ОКРов, НИРов, в инициативном порядке - и это сейчас делается нашими корабелами", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда" на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.Международный военно-морской салон продлится по 25 июня. Впервые площадкой его проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.Участниками салона станут 250 крупнейших предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей из России и других стран. Компании представят новейшие разработки в области морской техники и вооружения, обменяются опытом и обсудят вопросы развития отрасли.Тематика салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877569523.html
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вмф рф, безопасность, россия, кронштадт, николай евменов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, ВМФ РФ, Безопасность, Россия, Кронштадт, Николай Евменов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Главком ВМФ потребовал строить корабли "не быстро, а немедленно"

Главком ВМФ Евменов: СВО показала, что строить корабли надо не быстро, а немедленно

© РИА Новости / Александр ГальперинГлавнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Спецоперация показала необходимость немедленно внедрять в строительство кораблей новейшие технологии, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
"Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно. Без долгосрочных ОКРов, НИРов, в инициативном порядке - и это сейчас делается нашими корабелами", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда" на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
Разведывательный корабль Приазовье - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Спецоперация, 11 июня: ВСУ попытались атаковать корабль "Приазовье" дронами
11 июня, 22:01
Международный военно-морской салон продлится по 25 июня. Впервые площадкой его проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.
Участниками салона станут 250 крупнейших предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей из России и других стран. Компании представят новейшие разработки в области морской техники и вооружения, обменяются опытом и обсудят вопросы развития отрасли.
Тематика салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии.
Средний разведывательный корабль Иван Хурс - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Спецоперация, 24 мая: попытка ВСУ атаковать корабль России в Черном море
24 мая, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВМФ РФБезопасностьРоссияКронштадтНиколай ЕвменовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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