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Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы" - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 21.06.2023 (обновлено: 15:29 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879550015.html
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы" - РИА Новости, 21.06.2023
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы". РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:59
2023-06-21T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".По его словам, некоторые люди воспринимают атаку киевских войск как снятый в Голливуде фильм, ожидая моментальных результатов."Это не так", — указал политик.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин заявил, что при наступлении ВСУ несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879511507.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"

Президент Украины Зеленский: контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
По его словам, некоторые люди воспринимают атаку киевских войск как снятый в Голливуде фильм, ожидая моментальных результатов.
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"Это не так", — указал политик.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин заявил, что при наступлении ВСУ несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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