https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879550015.html

Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"

Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы" - РИА Новости, 21.06.2023

Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы". РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:59

2023-06-21T13:59

2023-06-21T15:29

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".По его словам, некоторые люди воспринимают атаку киевских войск как снятый в Голливуде фильм, ожидая моментальных результатов."Это не так", — указал политик.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин заявил, что при наступлении ВСУ несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879511507.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина