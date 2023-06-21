https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879550015.html
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы" - РИА Новости, 21.06.2023
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы". РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:59
2023-06-21T13:59
2023-06-21T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".По его словам, некоторые люди воспринимают атаку киевских войск как снятый в Голливуде фильм, ожидая моментальных результатов."Это не так", — указал политик.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин заявил, что при наступлении ВСУ несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось бы"
Президент Украины Зеленский: контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы