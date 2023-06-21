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Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879511507.html
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы - РИА Новости, 21.06.2023
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы
Контрнаступление Украины развеяло мифы о неуязвимости западной бронетехники, а кое-кто и вовсе считает, что Киев получил "списанный металлолом", заявил глава... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:27
2023-06-21T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
владимир константинов
вооруженные силы украины
нато
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Контрнаступление Украины развеяло мифы о неуязвимости западной бронетехники, а кое-кто и вовсе считает, что Киев получил "списанный металлолом", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "ВСУ буквально напичкали всевозможным натовским оружием. Это сейчас появились оценки, что всё оно — списанный металлолом. Совсем недавно о нём говорили прямо противоположное, формируя миф о неуязвимости западной бронетехники, о неотвратимой точности натовских ракет и непроницаемости их систем ПВО. В течение последнего месяца все эти мифы один за одним лопнули — как мыльные пузыри", - сказал он на заседании сессии крымского парламента. Но это не значит, что к врагу надо относиться легкомысленно, заметил спикер. "Враг жесток и коварен. И если у него появится хоть малейший шанс куда-то прорваться, что-то разрушить, кого-то подвергнуть геноциду — он это сделает незамедлительно", - пояснил Константинов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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безопасность, украина, россия, владимир константинов, вооруженные силы украины, нато, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы

Константинов: контрнаступление ВСУ развеяло мифы о неуязвимости западной бронетехники

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Контрнаступление Украины развеяло мифы о неуязвимости западной бронетехники, а кое-кто и вовсе считает, что Киев получил "списанный металлолом", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"ВСУ буквально напичкали всевозможным натовским оружием. Это сейчас появились оценки, что всё оно — списанный металлолом. Совсем недавно о нём говорили прямо противоположное, формируя миф о неуязвимости западной бронетехники, о неотвратимой точности натовских ракет и непроницаемости их систем ПВО. В течение последнего месяца все эти мифы один за одним лопнули — как мыльные пузыри", - сказал он на заседании сессии крымского парламента.
Но это не значит, что к врагу надо относиться легкомысленно, заметил спикер. "Враг жесток и коварен. И если у него появится хоть малейший шанс куда-то прорваться, что-то разрушить, кого-то подвергнуть геноциду — он это сделает незамедлительно", - пояснил Константинов.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
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14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныНАТОРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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