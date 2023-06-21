https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879511507.html

Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы

Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы - РИА Новости, 21.06.2023

Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы

Контрнаступление Украины развеяло мифы о неуязвимости западной бронетехники, а кое-кто и вовсе считает, что Киев получил "списанный металлолом", заявил глава... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:27

2023-06-21T11:27

2023-06-21T11:27

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

владимир константинов

вооруженные силы украины

нато

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Контрнаступление Украины развеяло мифы о неуязвимости западной бронетехники, а кое-кто и вовсе считает, что Киев получил "списанный металлолом", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "ВСУ буквально напичкали всевозможным натовским оружием. Это сейчас появились оценки, что всё оно — списанный металлолом. Совсем недавно о нём говорили прямо противоположное, формируя миф о неуязвимости западной бронетехники, о неотвратимой точности натовских ракет и непроницаемости их систем ПВО. В течение последнего месяца все эти мифы один за одним лопнули — как мыльные пузыри", - сказал он на заседании сессии крымского парламента. Но это не значит, что к врагу надо относиться легкомысленно, заметил спикер. "Враг жесток и коварен. И если у него появится хоть малейший шанс куда-то прорваться, что-то разрушить, кого-то подвергнуть геноциду — он это сделает незамедлительно", - пояснил Константинов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, владимир константинов, вооруженные силы украины, нато, республика крым, ситуация в днр и лнр