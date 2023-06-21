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Кустурица рассказал, как судил на конкурсе военной фотожурналистики - РИА Новости, 21.06.2023
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Тест фотоконкурс
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
17:48 21.06.2023 (обновлено: 18:08 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/konkurs-1879635940.html
Кустурица рассказал, как судил на конкурсе военной фотожурналистики
Кустурица рассказал, как судил на конкурсе военной фотожурналистики - РИА Новости, 21.06.2023
Кустурица рассказал, как судил на конкурсе военной фотожурналистики
Член жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики Эмир Кустурица в своем выборе руководствовался силой гуманистического подтекста снимков. "Это именно... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:48
2023-06-21T18:08
новости агентства
эмир кустурица
миа "россия сегодня"
фотография
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Член жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики Эмир Кустурица в своем выборе руководствовался силой гуманистического подтекста снимков. "Это именно то, что всегда дарило людям искусство, — вкус души человеческой, то, что поднимает человека над любыми обстоятельствами", — сказал знаменитый сербский режиссер и музыкант в интервью РИА Новости. "Что я люблю в кино, за то и голосовал при выборе фотографий, я имею в виду образы, которые вызывают эмоции и черпают свою силу именно в человечности, — они бьют по болевым точкам души. Особенно меня тронула серия снимков, на которых запечатлены сидящие на диване люди, они выглядят, как призраки, но при этом в их глазах читается какое-то милосердие, какая-то солидарность", – поделился впечатлениям Кустурица.Лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики были объявлены во вторник. Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокор МИЦ "Известия" Павел Волков с серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.На конкурс, организованный международной медиагруппой "Россия сегодня" для журналистов отечественных СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции, было прислано около тысячи работ. На фотографиях лауреатов запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов — агентства Sputnik и телеканала и портала RT.Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, — Союз журналистов России, порталы YOung JOurnalists, Russian Photo и Photo-study.ru, а также Музей Победы.
https://ria.ru/20230620/konkurs-1879177250.html
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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новости агентства, эмир кустурица, миа "россия сегодня", фотография
Новости агентства, Эмир Кустурица, МИА "Россия сегодня", Фотография, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Кустурица рассказал, как судил на конкурсе военной фотожурналистики

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Член жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики Эмир Кустурица в своем выборе руководствовался силой гуманистического подтекста снимков. "Это именно то, что всегда дарило людям искусство, — вкус души человеческой, то, что поднимает человека над любыми обстоятельствами", — сказал знаменитый сербский режиссер и музыкант в интервью РИА Новости.
"Что я люблю в кино, за то и голосовал при выборе фотографий, я имею в виду образы, которые вызывают эмоции и черпают свою силу именно в человечности, — они бьют по болевым точкам души. Особенно меня тронула серия снимков, на которых запечатлены сидящие на диване люди, они выглядят, как призраки, но при этом в их глазах читается какое-то милосердие, какая-то солидарность", – поделился впечатлениям Кустурица.
1 место, Алексей Майшев Гладиатор. Категория Одиночная фотография - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей
20 июня, 14:12
Лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики были объявлены во вторник. Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокор МИЦ "Известия" Павел Волков с серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.
На конкурс, организованный международной медиагруппой "Россия сегодня" для журналистов отечественных СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции, было прислано около тысячи работ. На фотографиях лауреатов запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов — агентства Sputnik и телеканала и портала RT.
Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, — Союз журналистов России, порталы YOung JOurnalists, Russian Photo и Photo-study.ru, а также Музей Победы.
Адра Пайон Пламя и пепел. Испания. Главные новости, серии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
15 июня, 13:00
 
Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиНовости агентстваЭмир КустурицаМИА "Россия сегодня"Фотография
 
 
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