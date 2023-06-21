https://ria.ru/20230621/konkurs-1879635940.html

Кустурица рассказал, как судил на конкурсе военной фотожурналистики

Кустурица рассказал, как судил на конкурсе военной фотожурналистики - РИА Новости, 21.06.2023

Кустурица рассказал, как судил на конкурсе военной фотожурналистики

Член жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики Эмир Кустурица в своем выборе руководствовался силой гуманистического подтекста снимков. "Это именно... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:48

2023-06-21T17:48

2023-06-21T18:08

новости агентства

эмир кустурица

миа "россия сегодня"

фотография

всероссийский конкурс военной фотожурналистики

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Член жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики Эмир Кустурица в своем выборе руководствовался силой гуманистического подтекста снимков. "Это именно то, что всегда дарило людям искусство, — вкус души человеческой, то, что поднимает человека над любыми обстоятельствами", — сказал знаменитый сербский режиссер и музыкант в интервью РИА Новости. "Что я люблю в кино, за то и голосовал при выборе фотографий, я имею в виду образы, которые вызывают эмоции и черпают свою силу именно в человечности, — они бьют по болевым точкам души. Особенно меня тронула серия снимков, на которых запечатлены сидящие на диване люди, они выглядят, как призраки, но при этом в их глазах читается какое-то милосердие, какая-то солидарность", – поделился впечатлениям Кустурица.Лауреаты Всероссийского конкурса военной фотожурналистики были объявлены во вторник. Обладателями "золота" стали специальный фотокорреспондент РИА Новости Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокор МИЦ "Известия" Павел Волков с серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска.На конкурс, организованный международной медиагруппой "Россия сегодня" для журналистов отечественных СМИ, работающих в зоне проведения Специальной военной операции, было прислано около тысячи работ. На фотографиях лауреатов запечатлены как военные, самоотверженно выполняющие свою освободительную миссию, так и простые люди, которые верят в счастливое будущее и умеют радоваться каждой победе российских солдат и спасателей, врачей, добровольцев, которые трудовым подвигом приближают восстановление мирной жизни.Всероссийский конкурс военной фотожурналистики проходил при поддержке радиостанций "Вести FM", "Маяк", "Радио России" и Радио Sputnik, а также международных информационных ресурсов — агентства Sputnik и телеканала и портала RT.Среди отраслевых ресурсов, выступающих информационными партнерами конкурса, — Союз журналистов России, порталы YOung JOurnalists, Russian Photo и Photo-study.ru, а также Музей Победы.

https://ria.ru/20230620/konkurs-1879177250.html

https://ria.ru/20230615/short-list-1878013520.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, эмир кустурица, миа "россия сегодня", фотография