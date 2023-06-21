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ЕС не видит оснований для полной конфискации российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2023
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15:01 21.06.2023 (обновлено: 15:32 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/konfiskatsiya-1879573295.html
ЕС не видит оснований для полной конфискации российских активов, пишут СМИ
ЕС не видит оснований для полной конфискации российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2023
ЕС не видит оснований для полной конфискации российских активов, пишут СМИ
Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:01
2023-06-21T15:32
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. &quot;(Рабочая группа. — Прим. ред.) не видит надежного правового основания, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС&quot;, — приводит СМИ выводы в докладе.По словам осведомленных источников, некоторые крупные мировые банки обеспокоены тем, что полное присвоение активов может привести к ответным мерам со стороны Москвы. Это, в свою очередь, повлияет на интересы финансовых организаций в России. При этом некоторые руководители банков "в принципе выступают против конфискации со стороны ЕС".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник сообщил, что в организации рассматривают для этих целей "возможное инвестирование" средств Банка России, но не конфискацию.
https://ria.ru/20230526/aktivy-1874312999.html
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в мире, европа, евросоюз, россия, кристиан виганд
В мире, Европа, Евросоюз, Россия, Кристиан Виганд
ЕС не видит оснований для полной конфискации российских активов, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС не нашел законного основания для конфискации замороженных российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов решила, что их полное изъятие будет незаконным, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
«

"(Рабочая группа. — Прим. ред.) не видит надежного правового основания, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС", — приводит СМИ выводы в докладе.

По словам осведомленных источников, некоторые крупные мировые банки обеспокоены тем, что полное присвоение активов может привести к ответным мерам со стороны Москвы. Это, в свою очередь, повлияет на интересы финансовых организаций в России. При этом некоторые руководители банков "в принципе выступают против конфискации со стороны ЕС".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник сообщил, что в организации рассматривают для этих целей "возможное инвестирование" средств Банка России, но не конфискацию.
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