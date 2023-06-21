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Глава МИД Австрии заявил, что Кнайсль невозможно лишить гражданства - РИА Новости, 21.06.2023
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16:41 21.06.2023 (обновлено: 18:16 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/knaysl-1879614742.html
Глава МИД Австрии заявил, что Кнайсль невозможно лишить гражданства
Глава МИД Австрии заявил, что Кнайсль невозможно лишить гражданства - РИА Новости, 21.06.2023
Глава МИД Австрии заявил, что Кнайсль невозможно лишить гражданства
Согласно международному праву, нет никакой возможности лишить австрийского гражданства экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, заявил нынешний министр иностранных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:41
2023-06-21T18:16
в мире
австрия
россия
карин кнайсль
александер шалленберг
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ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Согласно международному праву, нет никакой возможности лишить австрийского гражданства экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, заявил нынешний министр иностранных дел страны Александер Шалленберг в интервью австрийскому телеканалу puls24.По словам министра, закон это не позволяет сделать. "Сначала нужно посмотреть на правовую ситуацию. Согласно международному праву, нет никакой возможности лишить ее гражданства. Нельзя оставить лицо без гражданства, глава дипломатической академии тоже должен это знать", — сказал Шалленберг, комментируя призыв главы дипакадемии в Вене Эмиля Брикса о том, чтобы рассмотреть возможность лишить Кнайсль своего гражданства из-за близости к России.Ранее Кнайсль выступила на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), за что вновь столкнулась с критикой в Австрии. Также на полях ПМЭФ экс-министр заявила в интервью РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает "Войну и мир".Ранее Кнайсль говорила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянных угроз в свой адрес. Теперь она живет в Ливане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле негативно относятся к травле Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества. Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
https://ria.ru/20230615/pasport-1878360737.html
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в мире, австрия, россия, карин кнайсль, александер шалленберг
В мире, Австрия, Россия, Карин Кнайсль, Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии заявил, что Кнайсль невозможно лишить гражданства

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что закон не позволяет лишить Кнайсль гражданства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Согласно международному праву, нет никакой возможности лишить австрийского гражданства экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, заявил нынешний министр иностранных дел страны Александер Шалленберг в интервью австрийскому телеканалу puls24.
По словам министра, закон это не позволяет сделать.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос о получении российского паспорта
15 июня, 15:11
"Сначала нужно посмотреть на правовую ситуацию. Согласно международному праву, нет никакой возможности лишить ее гражданства. Нельзя оставить лицо без гражданства, глава дипломатической академии тоже должен это знать", — сказал Шалленберг, комментируя призыв главы дипакадемии в Вене Эмиля Брикса о том, чтобы рассмотреть возможность лишить Кнайсль своего гражданства из-за близости к России.
Ранее Кнайсль выступила на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), за что вновь столкнулась с критикой в Австрии. Также на полях ПМЭФ экс-министр заявила в интервью РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает "Войну и мир".
Карин Кнайсль выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила экс-глава МИД Австрии
25 апреля, 15:55
Ранее Кнайсль говорила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянных угроз в свой адрес. Теперь она живет в Ливане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле негативно относятся к травле Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина
20 марта, 01:40
 
В миреАвстрияРоссияКарин КнайсльАлександер Шалленберг
 
 
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