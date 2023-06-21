Глава МИД Австрии заявил, что Кнайсль невозможно лишить гражданства
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что закон не позволяет лишить Кнайсль гражданства
Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Согласно международному праву, нет никакой возможности лишить австрийского гражданства экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль, заявил нынешний министр иностранных дел страны Александер Шалленберг в интервью австрийскому телеканалу puls24.
По словам министра, закон это не позволяет сделать.
"Сначала нужно посмотреть на правовую ситуацию. Согласно международному праву, нет никакой возможности лишить ее гражданства. Нельзя оставить лицо без гражданства, глава дипломатической академии тоже должен это знать", — сказал Шалленберг, комментируя призыв главы дипакадемии в Вене Эмиля Брикса о том, чтобы рассмотреть возможность лишить Кнайсль своего гражданства из-за близости к России.
Ранее Кнайсль выступила на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), за что вновь столкнулась с критикой в Австрии. Также на полях ПМЭФ экс-министр заявила в интервью РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает "Войну и мир".
Ранее Кнайсль говорила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянных угроз в свой адрес. Теперь она живет в Ливане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле негативно относятся к травле Кнайсль, считают произошедшее показателем нездорового общества.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.