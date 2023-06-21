https://ria.ru/20230621/klimat-1879672775.html

Боррель считает невозможным сотрудничество с Россией по климату

Боррель считает невозможным сотрудничество с Россией по климату - РИА Новости, 21.06.2023

Боррель считает невозможным сотрудничество с Россией по климату

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сотрудничество по борьбе с глобальным потеплением нужно вести с Китаем, с "глобальным Югом", но не с Россией, с... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:13

2023-06-21T20:13

2023-06-21T20:15

россия

европа

китай

жозеп боррель

джон керри

франс тиммерманс

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сотрудничество по борьбе с глобальным потеплением нужно вести с Китаем, с "глобальным Югом", но не с Россией, с которой, по мнению политика, такой диалог невозможен по ряду причин. "Пока война продолжается, я не вижу никаких возможностей говорить с Россией о климате", - сказал Боррель в среду, выступая на дискуссии по климатическим проблемам, организованной в Брюсселе. Глава евродипломатии, известный своими антироссийскими высказываниями, также утверждает, что Россия не заинтересована решать проблемы изменения климата, и что "российские власти" якобы заявляли, что глобальное потепление - "это хорошо для России, в России будет более благоприятный климат". "Я слышал некоторые заявления российских властей, которые говорили, что, климат их не беспокоит, что, в конце концов, изменение климата хорошо для нас, изменение климата хорошо для России, наш климат станет более благоприятным", - заявил глава евродипломатии. Боррель также добавил, что Россия увеличила загрязнение атмосферы, якобы сжигая незакупленный Европой газ. Боррель подчеркнул, что его слова подтверждаются снимками спутников. "Спутники показывают, что месторождения продолжают работать, нельзя перекрыть месторождение, газ продолжает поступать и сжигается, газ, который мы не используем", - пояснил главный европейский дипломат. Он также посетовал, что "у России нет альтернативного Европе клиента (на покупку газа – ред.)". Однако с ним не согласились другие участники дискуссии, в том числе спецпредставитель президента США по климату Джон Керри. Он напомнил, что в 2021 году договорился с российской стороной о начале диалога по климатическим проблемам. "В 2021 году я говорил с президентом Путиным и главой МИД Лавровым, и мы договорились начать диалог", - заявил он. Однако Керри признал, что после начала специальной военной операции у него не было контактов с российской стороной по данной проблематике. В свою очередь исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что Россия обладает большим научным потенциалом в климатической сфере, но в стране "существуют различные позиции по борьбе климатическими изменениями". "Я много критикую Россию, но у них очень сильное научное сообщество, которое очень четко осознает проблемы, связанные с климатическим кризисом", - признал вице-президент ЕК. По его словам, климатические изменения также наносят ущерб добывающей промышленности, сельскому хозяйству и другим отраслям в России.

https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html

https://ria.ru/20230613/borrel-1877738821.html

россия

европа

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, китай, жозеп боррель, джон керри, франс тиммерманс, евросоюз, еврокомиссия