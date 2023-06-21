https://ria.ru/20230621/klichko-1879614407.html

Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации

Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации - РИА Новости, 21.06.2023

Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:40

2023-06-21T16:40

2023-06-21T17:51

в мире

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киев

виталий кличко

роман ткачук

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ."Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города в военное время, вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности", — написал глава города.При этом никого из глав районов, ответственных за обустройство бомбоубежищ, не привлекли к ответственности, утверждает мэр Киева."Так мы говорим об объективности и отсутствии политических мотивов? Мы уже одержали победу? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! И кому-то опять неймется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города", — добавил Кличко.Накануне в Киевском горсовете заявили, что полиция сообщила о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей директору департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роману Ткачуку по делу об обустройстве и надлежащем содержании укрытий и бомбоубежищ.В офисе генпрокурора Украины сообщали о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытое во время воздушной тревоги. Несколько чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.Минобороны неоднократно заявляло, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом ВСУ пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, виталий кличко, роман ткачук, вооруженные силы украины