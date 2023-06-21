Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации
Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за бомбоубежищ
Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ.
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"Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города в военное время, вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности", — написал глава города.
При этом никого из глав районов, ответственных за обустройство бомбоубежищ, не привлекли к ответственности, утверждает мэр Киева.
"Так мы говорим об объективности и отсутствии политических мотивов? Мы уже одержали победу? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! И кому-то опять неймется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города", — добавил Кличко.
Накануне в Киевском горсовете заявили, что полиция сообщила о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей директору департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роману Ткачуку по делу об обустройстве и надлежащем содержании укрытий и бомбоубежищ.
В офисе генпрокурора Украины сообщали о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытое во время воздушной тревоги. Несколько чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
Минобороны неоднократно заявляло, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом ВСУ пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.