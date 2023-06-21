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Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации - РИА Новости, 21.06.2023
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16:40 21.06.2023 (обновлено: 17:51 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/klichko-1879614407.html
Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации
Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации - РИА Новости, 21.06.2023
Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:40
2023-06-21T17:51
в мире
украина
киев
виталий кличко
роман ткачук
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ."Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города в военное время, вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности", — написал глава города.При этом никого из глав районов, ответственных за обустройство бомбоубежищ, не привлекли к ответственности, утверждает мэр Киева."Так мы говорим об объективности и отсутствии политических мотивов? Мы уже одержали победу? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! И кому-то опять неймется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города", — добавил Кличко.Накануне в Киевском горсовете заявили, что полиция сообщила о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей директору департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роману Ткачуку по делу об обустройстве и надлежащем содержании укрытий и бомбоубежищ.В офисе генпрокурора Украины сообщали о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытое во время воздушной тревоги. Несколько чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.Минобороны неоднократно заявляло, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом ВСУ пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко, роман ткачук, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Роман Ткачук, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации

Кличко заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за бомбоубежищ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram-канале, что против него развернули кампанию по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ.
«
"Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города в военное время, вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности", — написал глава города.
При этом никого из глав районов, ответственных за обустройство бомбоубежищ, не привлекли к ответственности, утверждает мэр Киева.
"Так мы говорим об объективности и отсутствии политических мотивов? Мы уже одержали победу? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! И кому-то опять неймется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города", — добавил Кличко.
Фото грязного бомбоубежища, размещенное в украинских СМИ
Украинские СМИ опубликовали фото грязного бомбоубежища в Киеве
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Накануне в Киевском горсовете заявили, что полиция сообщила о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей директору департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роману Ткачуку по делу об обустройстве и надлежащем содержании укрытий и бомбоубежищ.
В офисе генпрокурора Украины сообщали о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытое во время воздушной тревоги. Несколько чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
Минобороны неоднократно заявляло, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом ВСУ пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВиталий КличкоРоман ТкачукВооруженные силы Украины
 
 
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