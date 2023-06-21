https://ria.ru/20230621/kipr-1879530743.html

На Кипре сообщили, сколько россиян посетили остров в этом году

На Кипре сообщили, сколько россиян посетили остров в этом году - РИА Новости, 21.06.2023

На Кипре сообщили, сколько россиян посетили остров в этом году

Поток туристов на Кипр за пять месяцев этого года увеличился на треть по сравнению с 2022 годом, сообщила статистическая служба Кипра Cystat. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:35

2023-06-21T14:35

2023-06-21T14:35

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АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Поток туристов на Кипр за пять месяцев этого года увеличился на треть по сравнению с 2022 годом, сообщила статистическая служба Кипра Cystat. "В мае 2023 года на Кипр прибыли около 420 076 туристов по сравнению с 315 018 в мае 2022 года, рост составил 33,3 процента. За период январь-май 2023 года количество прибытий туристов достигло 1 157 705 по сравнению с 849 058 за соответствующий период 2022 года, рост составил 36,2 процента", – говорится в сообщении. Великобритания была основным источником туристов в мае 2023 года – британцы составили 36,6 процента (153 797) от общего числа прибытий. Из Израиля приехали 8,9 процента туристов (37 442), из Польши – 7,3 процента (30 835).Из России в мае на Кипр приехали 7 045 туристов, а с начала года – 20 234. Кипр был одним из самых популярных зарубежных направлений у россиян, они занимали второе место по числу прибытий после британцев и составляли около 20 процентов общего турпотока. В связи с антироссийскими санкциями и закрытием своего воздушного пространства для самолетов из России остров лишился сотен тысяч гостей из России. В прошлом году властям удалось восполнить около 25 процентов от этой потери.

https://ria.ru/20230609/kipr-1877032368.html

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