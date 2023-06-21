https://ria.ru/20230621/kipr-1879530743.html
На Кипре сообщили, сколько россиян посетили остров в этом году
На Кипре сообщили, сколько россиян посетили остров в этом году - РИА Новости, 21.06.2023
На Кипре сообщили, сколько россиян посетили остров в этом году
Поток туристов на Кипр за пять месяцев этого года увеличился на треть по сравнению с 2022 годом, сообщила статистическая служба Кипра Cystat. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:35
2023-06-21T14:35
2023-06-21T14:35
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АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Поток туристов на Кипр за пять месяцев этого года увеличился на треть по сравнению с 2022 годом, сообщила статистическая служба Кипра Cystat. "В мае 2023 года на Кипр прибыли около 420 076 туристов по сравнению с 315 018 в мае 2022 года, рост составил 33,3 процента. За период январь-май 2023 года количество прибытий туристов достигло 1 157 705 по сравнению с 849 058 за соответствующий период 2022 года, рост составил 36,2 процента", – говорится в сообщении. Великобритания была основным источником туристов в мае 2023 года – британцы составили 36,6 процента (153 797) от общего числа прибытий. Из Израиля приехали 8,9 процента туристов (37 442), из Польши – 7,3 процента (30 835).Из России в мае на Кипр приехали 7 045 туристов, а с начала года – 20 234. Кипр был одним из самых популярных зарубежных направлений у россиян, они занимали второе место по числу прибытий после британцев и составляли около 20 процентов общего турпотока. В связи с антироссийскими санкциями и закрытием своего воздушного пространства для самолетов из России остров лишился сотен тысяч гостей из России. В прошлом году властям удалось восполнить около 25 процентов от этой потери.
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новости - туризм, туризм, туристы, кипр, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кипр, Отдых на море
На Кипре сообщили, сколько россиян посетили остров в этом году
Поток туристов на Кипр за пять месяцев увеличился на треть по сравнению с 2022 годом
АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Поток туристов на Кипр за пять месяцев этого года увеличился на треть по сравнению с 2022 годом, сообщила статистическая служба Кипра Cystat.
"В мае 2023 года на Кипр прибыли около 420 076 туристов по сравнению с 315 018 в мае 2022 года, рост составил 33,3 процента. За период январь-май 2023 года количество прибытий туристов достигло 1 157 705 по сравнению с 849 058 за соответствующий период 2022 года, рост составил 36,2 процента", – говорится в сообщении.
Великобритания
была основным источником туристов в мае 2023 года – британцы составили 36,6 процента (153 797) от общего числа прибытий. Из Израиля
приехали 8,9 процента туристов (37 442), из Польши
– 7,3 процента (30 835).
Из России
в мае на Кипр приехали 7 045 туристов, а с начала года – 20 234.
Кипр был одним из самых популярных зарубежных направлений у россиян, они занимали второе место по числу прибытий после британцев и составляли около 20 процентов общего турпотока. В связи с антироссийскими санкциями и закрытием своего воздушного пространства для самолетов из России остров лишился сотен тысяч гостей из России. В прошлом году властям удалось восполнить около 25 процентов от этой потери.
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