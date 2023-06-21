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В Киеве сто тысяч потребителей остались без света из-за аварии

В Киеве сто тысяч потребителей остались без света из-за аварии - РИА Новости, 21.06.2023

В Киеве сто тысяч потребителей остались без света из-за аварии

Аварийные отключения света зафиксированы в Киеве, в целом без света остаются 100 тысяч потребителей, сообщили в среду в Киевской городской государственной... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:41

2023-06-21T11:41

2023-06-21T11:41

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Аварийные отключения света зафиксированы в Киеве, в целом без света остаются 100 тысяч потребителей, сообщили в среду в Киевской городской государственной администрации. "В Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии: без света 100 тысяч потребителей. Из-за падения напряжения остановились 1-й и 3-й скоростные трамваи. Сроки восстановления пока неизвестны", - приводит сообщение администрации издание ТСН.ua в телеграм-канале. В среду в энергетической компании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света применяются в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах из-за системной аварии в энергосистеме. Позже в компании добавили, что экстренные отключения применяются в Бучанском районе Киевской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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