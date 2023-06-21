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В Киеве сто тысяч потребителей остались без света из-за аварии - РИА Новости, 21.06.2023
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11:41 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kiev-1879515889.html
В Киеве сто тысяч потребителей остались без света из-за аварии
В Киеве сто тысяч потребителей остались без света из-за аварии - РИА Новости, 21.06.2023
В Киеве сто тысяч потребителей остались без света из-за аварии
Аварийные отключения света зафиксированы в Киеве, в целом без света остаются 100 тысяч потребителей, сообщили в среду в Киевской городской государственной... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:41
2023-06-21T11:41
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Аварийные отключения света зафиксированы в Киеве, в целом без света остаются 100 тысяч потребителей, сообщили в среду в Киевской городской государственной администрации. "В Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии: без света 100 тысяч потребителей. Из-за падения напряжения остановились 1-й и 3-й скоростные трамваи. Сроки восстановления пока неизвестны", - приводит сообщение администрации издание ТСН.ua в телеграм-канале. В среду в энергетической компании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света применяются в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах из-за системной аварии в энергосистеме. Позже в компании добавили, что экстренные отключения применяются в Бучанском районе Киевской области.
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в мире, киевская область, украина, киев, жкх
В мире, Киевская область, Украина, Киев, ЖКХ
В Киеве сто тысяч потребителей остались без света из-за аварии

Власти Киева сообщили об аварии, из-за которой сто тысяч жителей остались без света

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Аварийные отключения света зафиксированы в Киеве, в целом без света остаются 100 тысяч потребителей, сообщили в среду в Киевской городской государственной администрации.
"В Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии: без света 100 тысяч потребителей. Из-за падения напряжения остановились 1-й и 3-й скоростные трамваи. Сроки восстановления пока неизвестны", - приводит сообщение администрации издание ТСН.ua в телеграм-канале.
В среду в энергетической компании ДТЭК сообщили, что экстренные отключения света применяются в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах из-за системной аварии в энергосистеме. Позже в компании добавили, что экстренные отключения применяются в Бучанском районе Киевской области.
Счетчик электроэнергии - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Источник: Киев поднял тарифы ЖКХ в Николаевской и части Запорожской области
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