https://ria.ru/20230621/khachaturyan-1879344761.html

Эрнест Хачатурян: на полках с алкоголем в России сейчас северное сияние

Эрнест Хачатурян: на полках с алкоголем в России сейчас северное сияние - РИА Новости, 21.06.2023

Эрнест Хачатурян: на полках с алкоголем в России сейчас северное сияние

Ассортимент на полках с алкоголем в российских магазинах сейчас настолько пестр и разнообразен, что потребитель буквально ослеплен и не знает, что ему выбрать... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:00

2023-06-21T10:00

2023-06-21T10:00

интервью

россия

эрнест хачатурян

алкоголь

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Ассортимент на полках с алкоголем в российских магазинах сейчас настолько пестр и разнообразен, что потребитель буквально ослеплен и не знает, что ему выбрать. Исполнительный директор крупнейшего российского импортера вин Luding Group Эрнест Хачатурян рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 о том, как параллельный импорт помогает избежать скачков цен на алкоголь, сколько сейчас в портфеле компании российской продукции, как кризис сказывается на потреблении алкоголя людьми с разным достатком, почему Запад не готов отказаться от работы с российским рынком, и уйдет ли из страны "Арарат". Беседовала Анна Шавырина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Как, на ваш взгляд, в России сейчас относятся к вину?– Когда экономика страны растет, люди переходят на более изысканные напитки, в том числе вино. Когда ситуация усложняется, выбирают крепкое и более дешевое. Но в целом культура потребления вина в России развивается год от года. И, на мой взгляд, важно и дальше этому способствовать. Поскольку, если в первый раз встреча с вином прошла плохо, то второй раз будет тяжело потребителя вернуть к этой бутылке. Это как первый поцелуй.Но предсказать развитие в будущем сложнее с учетом еще и возрастной истории: поколение Х обычно предпочитает крепкие напитки в чистом виде и вина, поколение Y чаще выбирает коктейли, а нынешнюю молодежь – Z – интересует микс вкуса, просто приятный запах – в историю с вином им тяжелее погружаться, и тогда слабоалкогольные напитки могут составить вину серьезную конкуренцию.– Насколько сильно вообще изменился ассортимент компании за год? Какие страны выбыли, кто их заменил?– У нас по классике: те страны, которые запретили прямой импорт в Россию (США, Новая Зеландия, Австралия), выбыли, но не полностью, потому что в портфеле на них приходилось не более 2%, плюс запасы какие-то все еще остаются. Если говорить, что что-то прям резко изменилось, то это ассортимент из стран ближнего зарубежья: растут за счет цены и хорошего качества напитки из Грузии и Армении. Также очень радует отечественный ассортимент. Но каких-то критичных изменений в портфеле не произошло. Еще есть параллельный импорт, который в данной ситуации играет дополняющую роль: по какому курсу привез, по такому курсу продал.– Остались ли при этом какие-то позиции, которые до сих пор не нашлось чем заменить?– Надо понимать, что по многим эксклюзивным, условно, напиткам есть затаренность. В марте прошлого года закупались как компании, так и потребители. Ящиками, конечно, брали не только алкоголь. Советская смекалка толкает нас идти и делать запасы гречки, тушенки и так далее. Но на самом деле мир так изменился, что сейчас в принципе любую недостающую историю можно найти. Полностью заблокировать, когда производитель с той стороны не заинтересован, сложно. Никто не готов терять большой российский рынок, все стараются: кто-то переименовывается, кто-то везет из других стран – ищут разные возможности, чтобы привезти тот товар, который здесь потребители ждут. К тому же многие международные бренды потратили кучу денег на маркетинг, чтобы создать у нас образ, а взять и все списать – это очень тяжелая история. И, естественно, они хотят сохранить своих потребителей здесь с возможностью, когда все закончится, вернуться на самый большой рынок для европейцев, в том числе алкогольный.Есть еще Китай, конечно, с большим населением, но туда логистика сложнее, а мы находимся рядом, им легче привозить, да и европейский менталитет нам не чужд.– А какой процент в портфеле компании приходится на отечественный алкоголь?– Порядка 35% в денежном выражении, говоря про весь алкоголь, в бутылках больше 40-50% где-то. Эта доля увеличивается, когда мы находим что-то интересное, что можно заменить в портфеле. Но стараемся ориентироваться на потребителя. Наша цель – дать каждой категории то, что она ищет. И если видим аналог, который может заменить Россия, Грузия, либо Армения, то мы его в портфеле меняем.Мы очень тщательно следим за российским рынком. Но тут иногда есть проблемы с наличием продукции в больших объемах.– Заметили ли покупатели эти замещения в ассортименте, как отреагировали?– Потребитель сейчас на полке видит буквально "северное сияние" – столько всего появилось, все рябит в глазах, сложно выбрать и определиться, поэтому мы стараемся проводить мероприятия, давать дегустировать, чтобы люди пробовали и понимали, что это за напиток, и потом уже возвращались за ним.Тут, например, как с колой, которую производят в каждом регионе, по-разному называют, но все при этом с красной этикеткой. И пока человек не попробует, он не поймет, то это или не то.К тому же есть исследование, согласно которому количество вещей, которые человек может запомнить, с каждым годом уменьшается за счет того, что многое упрощается, и мы хотим меньше думать.– На что сейчас потребители обращают внимание в первую очередь: цена, название, дизайн?– С учетом большого количества информации, которая сейчас поступает, потребители на чем-то одном конкретном не фокусируются. Есть разные предпочтения, кто-то видит яркую этикетку и поэтому берет, кто-то ориентируется по цене, а для кого-то созвучно название с чем-то. Потребитель больше эмоциями выбирает.– А что насчет отношений с поставщиками? Есть ли такие, кто после февраля прошлого года наотрез отказался работать с Россией? Или кто-то наоборот хочет вернуться?– Есть поставщики, которым напрямую государство, подчеркну, запретило экспортировать в Россию, но, как я и сказал, они занимают небольшую долю в портфеле и на рынке, поэтому существенного влияния это не произвело. А сами поставщики, естественно, с нами на связи. Нашей компании 30 лет, эти отношения строились долгое время, и они очень ценны для обеих сторон. Здесь полное понимание, никаких перегибов.В целом все общаются, мы ездим на выставки, смотрим. Нет какого-то презрения к покупателям и партнерам из России, поскольку политику и бизнес люди стараются разделять. К тому же обычно винодельни – это небольшие, часто семейные, хозяйства. Для них свойственна традиционность, и их культуру очень тяжело переубедить в другом, потому что, когда они работают напрямую и видят эти отношения, то стараются их сохранить с уверенностью, что это пройдет. Выдержим и дальше будем двигаться.– Выросло ли плечо поставок по времени из стран, с которыми мы раньше напрямую работали?– Особых изменений здесь нет, логистика до сих пор идет через Прибалтику. В самом начале, полтора года назад, это было сложностью. Потом весь рынок пришел в норму, понял, как нужно работать и решил эту проблему.В плане платежей есть небольшие потери, которые отыгрываются по курсу, с учетом того, что немногие банки могут платить в евро, от этого возникают сложности для конвертации, иногда даже двойной, за поставку. Но каких-либо существенных изменений, кроме инфляции в Европе и изменений цен у поставщиков, которые точечно случаются, не произошло.– Насколько при этом сейчас влияет колебание курса валют на конечную цену? Получается ли нивелировать скачки?– Мы здесь стараемся не впадать в эмоциональный подъем и опущение. Какой-то период времени мы понаблюдаем, как будет двигаться курс, потом примем решение, потому что любой пересмотр цен ведет за собой цикличность и чаще всего приостановку отгрузок. И тут уже мы с нашими партнерами и клиентами-сетями пытаемся выстроить оптимальную историю. Мы говорим: курс вырос, и весь рынок это понимает, и, если он будет и дальше расти, конечно, это приведет к изменению цен на продукцию.В данный момент есть точечные ситуации, где цену поднимает поставщик, а не курс. Если наши партнеры с этим не согласны, мы предлагаем другой аналог, ищем баланс. Но именно из-за изменения биржевого курса и курса ЦБ мы на данный момент не приостанавливали и не пересматривали цены, но будем за этим наблюдать.– А как изменился средний чек?– Произошла небольшая пертурбация: из-за большого количества напитков люди переключились на те же вкусы в том же ценовом диапазоне. Средний чек внизу, он более чувствительный. Будем подниматься выше – он менее чувствительный. Люди переходят на аналоги по той же самой цене, дистрибьютор на это реагирует, привозит другое. Верхний сегмент не сильно уменьшил потребление, судя по среднему чеку. Например, в первом полугодии этого года всего лишь 1-2% из дорогого сегмента перешли в вина стоимостью до 20 тысяч рублей.– В мае компания сообщала о том, что продолжает работать с Pernod Ricard по поставкам коньяка "Арарат", несмотря на заявления дистрибьютора и Армении. Изменилось ли что-то с того момента?– Ничего не изменилось, поставки идут. Россию без "Арарата" и "Арарат" без России – я такого не вижу. Действующие контракты все соблюдаются, а дальше будем смотреть, найдем какой-то выход. Опять-таки, французский производитель долго выстраивал взаимоотношения и с Россией, и с Арменией, в том числе.– Какую долю рынка сейчас занимает компания? До каких значений хотите дорасти?– Ее тяжело измерить, потому что есть много категорий. Например, раньше по данным ФТС мы были первыми по импорту, а если берем этот год, то стали вторыми.– А кто тогда первый?– Х5 Group, но там опять вопрос ассортимента, категорий. Согласно статистике, в 2018-2020 годы лидировал "Мистраль-Алко", мы занимали второе место, в 2021 году поднялись на первое, "Мистраль-Алко" и Х5 Group – втором и третьем соответственно. В 2022 году лидерство отошло к Х5 Group, мы вторые и замыкает тройку "Мистраль-Алко".– Планируете по итогам 2023 отвоевать первое место обратно?– Мы все сейчас бежим марафон, и короткие дистанции не имеют ценности, как таковой цели быть №1 в импорте не стоит. Мы хотим его пробежать с показателями, которые позволят компании как сохраниться, так и развиваться. Поэтому за номером мы не гонимся. Мы анализируем: что нужно, то завозим, что есть внутри, то здесь покупаем или производим. Стремимся к максимальной локализации. Развиваем культуру потребления, проводим ежегодно всероссийские конкурсы, как для опытных сомелье, так и для начинающих, делимся своей экспертизой.Я бы сказал, что главное, в целом, чтобы у нас экономика не просела, потому что мы как отдельная индустрия не можем существовать, хоть формально алкоголь и отдельно у потребителя в корзине. Для меня хороший показатель – сохранить те показатели, что были в прошлом году. Поэтому будем стараться достичь того же уровня, что и годом ранее.– Какие еще у компании планы на этот год?– Этот год мы опять живем в условиях большой неопределенности, большого количества черных лебедей, поэтому фокус сделан на собственные бренды и их развитие. Уже было выпущено порядка 90 брендов, наблюдаем, как воспринимает рынок, и дальше из них будем выделять ключевые 5-10 брендов.Фокус также сделан на сохранении стабильности, поскольку есть неопределенности и с курсом валют, и с внешнеэкономической ситуацией. Текущий год и, скорее всего, следующий мы потратим на развитие собственных торговых марок.

https://ria.ru/20230613/alkogol-1877760828.html

https://ria.ru/20230620/vino-1879275423.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230607/konyak-1876691549.html

https://ria.ru/20230614/eda-1877904103.html

https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, эрнест хачатурян, алкоголь