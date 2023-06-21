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Азаров рассказал о ходе работ по проекту портово-логистического хаба - РИА Новости, 21.06.2023
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09:03 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/khab-1879483859.html
Азаров рассказал о ходе работ по проекту портово-логистического хаба
Азаров рассказал о ходе работ по проекту портово-логистического хаба - РИА Новости, 21.06.2023
Азаров рассказал о ходе работ по проекту портово-логистического хаба
Проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу реализуется успешно, его готовность составляет уже более 80%, что отрывает новые возможности для... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:03
2023-06-21T09:03
самарская область
дмитрий азаров
экономика
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САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу реализуется успешно, его готовность составляет уже более 80%, что отрывает новые возможности для доставки грузов всеми видами транспорта, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области, Азаров принял участие во вторник в совещании по развитию речного судоходства, которое провел президент РФ Владимир Путин, где доложил о перспективах создания в регионе портово-логистического хаба в рамках транспортного коридора "Север-Юг".Глава региона отметил, что в силу своего географического положения Самарская область обладает большим потенциалом для развития речных перевозок - как внутренним водным транспортом, так и транзитными судами.Так, Самарская область - единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река – море", имеющих выход к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам, а также глубины, позволяющие принимать суда с осадкой до 5 метров. Кроме того, регион находится на пересечении важнейших транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад–Восток". Куйбышевская железная дорога интегрирована в Транссибирскую железнодорожную магистраль. По территории региона проходят автомобильные трассы федерального и международного значения."Успешно реализуется проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу. Более 80% уже его готовность. Таким образом, строительство хаба открывает новые возможности по доставке грузов посредством всех видов транспорта. Уже сейчас есть заинтересованность со стороны крупных компаний – грузоперевозчиков, судостроителей, а также иностранных государств", - приводятся в сообщении слова Азарова.Азаров также рассказал о достигнутой в рамках ПМЭФ с делегацией Ирана договоренности о создании совместной рабочей группы по проработке вопроса о сотрудничестве в области создания логистических центров."Создание транспортно-логистического хаба в Самарской области позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношения с Ираном и другими странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также Индии и Китая", - заключил Азаров.
https://ria.ru/20230617/bespilotniki-1878858559.html
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самарская область, дмитрий азаров, экономика
Самарская область, Дмитрий Азаров, Экономика

Азаров рассказал о ходе работ по проекту портово-логистического хаба

© Фото : правительство Самарской областиСтроительство обхода Тольятти с мостом через Волгу
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : правительство Самарской области
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу . Архивное фото
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САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу реализуется успешно, его готовность составляет уже более 80%, что отрывает новые возможности для доставки грузов всеми видами транспорта, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области, Азаров принял участие во вторник в совещании по развитию речного судоходства, которое провел президент РФ Владимир Путин, где доложил о перспективах создания в регионе портово-логистического хаба в рамках транспортного коридора "Север-Юг".
Глава региона отметил, что в силу своего географического положения Самарская область обладает большим потенциалом для развития речных перевозок - как внутренним водным транспортом, так и транзитными судами.
Так, Самарская область - единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река – море", имеющих выход к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам, а также глубины, позволяющие принимать суда с осадкой до 5 метров. Кроме того, регион находится на пересечении важнейших транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад–Восток". Куйбышевская железная дорога интегрирована в Транссибирскую железнодорожную магистраль. По территории региона проходят автомобильные трассы федерального и международного значения.
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"Успешно реализуется проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу. Более 80% уже его готовность. Таким образом, строительство хаба открывает новые возможности по доставке грузов посредством всех видов транспорта. Уже сейчас есть заинтересованность со стороны крупных компаний – грузоперевозчиков, судостроителей, а также иностранных государств", - приводятся в сообщении слова Азарова.
Азаров также рассказал о достигнутой в рамках ПМЭФ с делегацией Ирана договоренности о создании совместной рабочей группы по проработке вопроса о сотрудничестве в области создания логистических центров.
"Создание транспортно-логистического хаба в Самарской области позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношения с Ираном и другими странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также Индии и Китая", - заключил Азаров.
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