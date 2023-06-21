https://ria.ru/20230621/khab-1879483859.html

Азаров рассказал о ходе работ по проекту портово-логистического хаба

Азаров рассказал о ходе работ по проекту портово-логистического хаба - РИА Новости, 21.06.2023

Азаров рассказал о ходе работ по проекту портово-логистического хаба

Проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу реализуется успешно, его готовность составляет уже более 80%, что отрывает новые возможности для... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:03

2023-06-21T09:03

2023-06-21T09:03

самарская область

дмитрий азаров

экономика

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САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу реализуется успешно, его готовность составляет уже более 80%, что отрывает новые возможности для доставки грузов всеми видами транспорта, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области, Азаров принял участие во вторник в совещании по развитию речного судоходства, которое провел президент РФ Владимир Путин, где доложил о перспективах создания в регионе портово-логистического хаба в рамках транспортного коридора "Север-Юг".Глава региона отметил, что в силу своего географического положения Самарская область обладает большим потенциалом для развития речных перевозок - как внутренним водным транспортом, так и транзитными судами.Так, Самарская область - единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река – море", имеющих выход к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому судоходным каналам, а также глубины, позволяющие принимать суда с осадкой до 5 метров. Кроме того, регион находится на пересечении важнейших транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад–Восток". Куйбышевская железная дорога интегрирована в Транссибирскую железнодорожную магистраль. По территории региона проходят автомобильные трассы федерального и международного значения."Успешно реализуется проект обхода Тольятти вместе с мостовым переходом через Волгу. Более 80% уже его готовность. Таким образом, строительство хаба открывает новые возможности по доставке грузов посредством всех видов транспорта. Уже сейчас есть заинтересованность со стороны крупных компаний – грузоперевозчиков, судостроителей, а также иностранных государств", - приводятся в сообщении слова Азарова.Азаров также рассказал о достигнутой в рамках ПМЭФ с делегацией Ирана договоренности о создании совместной рабочей группы по проработке вопроса о сотрудничестве в области создания логистических центров."Создание транспортно-логистического хаба в Самарской области позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль, укрепить торгово-экономические отношения с Ираном и другими странами Каспийского бассейна, Персидского залива, а также Индии и Китая", - заключил Азаров.

https://ria.ru/20230617/bespilotniki-1878858559.html

https://ria.ru/20230616/investitsii-1878807073.html

самарская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, дмитрий азаров, экономика