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Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям - РИА Новости, 21.06.2023
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21:16 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kennedi-1879679233.html
Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям
Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям - РИА Новости, 21.06.2023
Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал своего конкурента Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к обмену... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:16
2023-06-21T21:16
в мире
россия
сша
америка
джо байден
джон кеннеди (политик)
никита хрущев
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал своего конкурента Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к обмену угрозами и оскорблениями, и поставил в пример своего дядю Джона Кеннеди, который в разгар Холодной войны общался с советским лидером Никитой Хрущевым. "Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди – с Хрущевым, Никсон – с Брежневым, Рейган – с Горбачевым. Может Байден встретится с Путиным?" - сказал Кеннеди-младший. Он претендует на выдвижение в президенты США от Демократической партии, где фаворитом праймериз считается действующий глава государства Джо Байден. "Можем мы, по крайней мере, начать разговор? Почему у нас сейчас такое извращенное и отчаявшееся представление о противоположной стороне, что мы с ними даже не разговариваем? Считать конфликт неизбежностью стало краеугольным камнем американской внешней политики", - сказал политик.
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в мире, россия, сша, америка, джо байден, джон кеннеди (политик), никита хрущев
В мире, Россия, США, Америка, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик), Никита Хрущев
Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к обмену угрозами

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал своего конкурента Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к обмену угрозами и оскорблениями, и поставил в пример своего дядю Джона Кеннеди, который в разгар Холодной войны общался с советским лидером Никитой Хрущевым.
«
"Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди – с Хрущевым, Никсон – с Брежневым, Рейган – с Горбачевым. Может Байден встретится с Путиным?" - сказал Кеннеди-младший.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента
7 июня, 10:37
Он претендует на выдвижение в президенты США от Демократической партии, где фаворитом праймериз считается действующий глава государства Джо Байден.
«
"Можем мы, по крайней мере, начать разговор? Почему у нас сейчас такое извращенное и отчаявшееся представление о противоположной стороне, что мы с ними даже не разговариваем? Считать конфликт неизбежностью стало краеугольным камнем американской внешней политики", - сказал политик.
 
В миреРоссияСШААмерикаДжо БайденДжон Кеннеди (политик)Никита Хрущев
 
 
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