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Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям

Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям - РИА Новости, 21.06.2023

Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к угрозам и оскорблениям

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал своего конкурента Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к обмену... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:16

2023-06-21T21:16

2023-06-21T21:16

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ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал своего конкурента Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к обмену угрозами и оскорблениями, и поставил в пример своего дядю Джона Кеннеди, который в разгар Холодной войны общался с советским лидером Никитой Хрущевым. "Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди – с Хрущевым, Никсон – с Брежневым, Рейган – с Горбачевым. Может Байден встретится с Путиным?" - сказал Кеннеди-младший. Он претендует на выдвижение в президенты США от Демократической партии, где фаворитом праймериз считается действующий глава государства Джо Байден. "Можем мы, по крайней мере, начать разговор? Почему у нас сейчас такое извращенное и отчаявшееся представление о противоположной стороне, что мы с ними даже не разговариваем? Считать конфликт неизбежностью стало краеугольным камнем американской внешней политики", - сказал политик.

https://ria.ru/20230607/kennedi-1876645670.html

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в мире, россия, сша, америка, джо байден, джон кеннеди (политик), никита хрущев