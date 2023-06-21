https://ria.ru/20230621/keniya-1879631417.html

СМИ: подозреваемый в организации "голодного" культа в Кении умер от голода

СМИ: подозреваемый в организации "голодного" культа в Кении умер от голода - РИА Новости, 21.06.2023

СМИ: подозреваемый в организации "голодного" культа в Кении умер от голода

Один из подозреваемых, задержанных вместе с лидером религиозного культа в Кении, где более 300 человек погибли от голода, скончался в тюрьме, предположительно,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:33

2023-06-21T17:33

2023-06-21T17:33

в мире

кения

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Один из подозреваемых, задержанных вместе с лидером религиозного культа в Кении, где более 300 человек погибли от голода, скончался в тюрьме, предположительно, в результате голодовки, сообщает газета Star со ссылкой на старшего прокурора. По данным газеты, на сегодняшний день число эксгумированных тел последователей культа "Благая весть", чей пастор поручал морить себя голодом, чтобы "встретиться с Богом", составляет 336 человек. "Осложнения произошли из-за голодания, но мы будем ждать вскрытия", - приводит газета слова старшего прокурора Джами Ямина. Погибший Джума Буюка был одним из 30 подозреваемых, которые были задержаны вместе с лидером секты пастором Полом Маккензи. По данным газеты, Буюка был одним из группы заключенных, которые устроили 10-дневную голодовку в тюрьме. Сообщается, что здоровье еще двоих подозреваемых ухудшилось, полицейские также связывают это с голодовкой. Ранее телеканал Citizen TV со ссылкой на судебные документы сообщил, что полиция Кении обратилась в суд с просьбой поместить под стражу 65 спасенных последователей культа, которые даже после спасения отказывались принимать пищу, чтобы проверить их психическое здоровье и заставить есть. В апреле издание Standard со ссылкой на полицию сообщило о гибели четырех последователей религиозного культа и госпитализации еще 11 в городе Малинди в Кении после того, как они морили себя голодом, "чтобы встретиться с Создателем". Полицейские утверждали, что, по заявлениям их осведомителя, местные жители голодают под влиянием определенного религиозного деятеля, который сказал им, что "их дело на земле завершено, и они должны умереть, чтобы встретиться с Создателем". Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был арестован. В начале мая прокуратура объявила, что он будет привлечен к ответственности за "терроризм".

https://ria.ru/20221009/sekta-1822347327.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кения