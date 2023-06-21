https://ria.ru/20230621/kemeron-1879591622.html
Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый
Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый - РИА Новости, 21.06.2023
Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый
Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон, по всей видимости, считает, что батискаф "Титан" погиб, и в этой связи выразил соболезнования российскому ученому... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:32
2023-06-21T15:32
2023-06-21T18:54
в мире
джеймс кэмерон
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
культура
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон, по всей видимости, считает, что батискаф "Титан" погиб, и в этой связи выразил соболезнования российскому ученому Анатолию Сагалевичу, друг которого является пилотом на борту аппарата, рассказал сам Сагалевич РИА Новости. "Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа. — Прим. ред.). <…> Он говорит, что друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю", — сказал Сагалевич. По его словам, других комментариев о ситуации с батискафом Кэмерон не давал, поскольку тоже не знает, что произошло, и не разбирается в конструкции аппарата. Анатолий Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2". Они использовались на съемках фильма Джеймса Кэмерона "Титаник", который вышел на экраны в 1997 году. В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джеймс кэмерон, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Джеймс Кэмерон, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Культура
Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый
Океанолог Сагалевич: Джеймс Кэмерон выразил соболезнования после ЧП с батискафом "Титан"
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон, по всей видимости, считает, что батискаф "Титан" погиб, и в этой связи выразил соболезнования российскому ученому Анатолию Сагалевичу, друг которого является пилотом на борту аппарата, рассказал сам Сагалевич РИА Новости.
"Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа. — Прим. ред.). <…> Он говорит, что друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю", — сказал Сагалевич.
По его словам, других комментариев о ситуации с батискафом Кэмерон не давал, поскольку тоже не знает, что произошло, и не разбирается в конструкции аппарата.
Анатолий Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2". Они использовались на съемках фильма Джеймса Кэмерона "Титаник", который вышел на экраны в 1997 году.
Новые жертвы "Титаника"? Как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике
В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов.
Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции
Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
СМИ узнали шокирующую информацию о пропавшем в Атлантике батискафе