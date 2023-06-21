https://ria.ru/20230621/kemeron-1879591622.html

Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый

Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый - РИА Новости, 21.06.2023

Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа "Титан" погиб, заявил ученый

Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон, по всей видимости, считает, что батискаф "Титан" погиб, и в этой связи выразил соболезнования российскому ученому... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:32

2023-06-21T15:32

2023-06-21T18:54

в мире

джеймс кэмерон

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

культура

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон, по всей видимости, считает, что батискаф "Титан" погиб, и в этой связи выразил соболезнования российскому ученому Анатолию Сагалевичу, друг которого является пилотом на борту аппарата, рассказал сам Сагалевич РИА Новости. "Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа. — Прим. ред.). <…> Он говорит, что друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю", — сказал Сагалевич. По его словам, других комментариев о ситуации с батискафом Кэмерон не давал, поскольку тоже не знает, что произошло, и не разбирается в конструкции аппарата. Анатолий Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2". Они использовались на съемках фильма Джеймса Кэмерона "Титаник", который вышел на экраны в 1997 году. В понедельник компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через час 45 минут после погружения в воскресенье. Его поиски продолжаются, запаса воздуха там должно хватить на 96 часов. Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html

https://ria.ru/20230621/informatsiya-1879487952.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джеймс кэмерон, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа