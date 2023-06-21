Историк предложил расстреливать украинских нацистов
Научный директор РВИО Мягков выступил за введение высшей меры для украинских нацистов
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНаучный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Введение крайней меры наказания для неонацистов за особо тяжкие преступления против человечности отобьет желание у современных украинских боевиков терроризировать мирных жителей, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
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"В уголовном законодательстве не было такого понятия, как "злодейство", но в реальности-то оно было, и поэтому их судили, наказывали, казнили. <…> Не стоит ли подумать нашей Государственной думе в настоящий момент, чтобы действительно принять закон, который характеризовал бы эти военные преступления, которые совершают сегодня неонацисты, и меры наказания?" — отметил историк на пресс-конференции "Геноцид советского населения и народа Донбасса" в медиацентре МИА "Россия сегодня".
Директор РВИО напомнил, что во время Великой Отечественной войны издали указ президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев" от 19 апреля 1943 года. По его мнению, сама перспектива крайней меры наказания может оказать давление на "самых отъявленных" военных преступников.
"Да, у нас мораторий на смертную казнь, но разве это мешает издать нам закон, в котором будет определена за исключительные преступления исключительная мера наказания? По крайней мере, чтобы эти палачи и мясники задумались бы о том, что может быть за то, что они совершают подобные преступления", — сказал Мягков.
В свою очередь, член Общественной палаты, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев подчеркнул, что некоторые представители украинских нацбатов в чем-то даже превзошли "своих немецких вдохновителей".
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"Геноцид советского народа — это все широко известно, но чтобы SS прикрывалось своими женщинами и детьми или отстреливало собственное немецкое население? Насколько я знаю, таких случаев установлено не было, а в "Азове"* или Вооруженных силах Украины, казалось бы, должны считать их своими согражданами, (но. — Прим. ред.) прикрываются в качестве живого щита. <…> Наверное, эти преступления даже превышают немецких фашистов", — отметил он.
По словам Григорьева, побывавшего на покинутых базах "Азова"* и участвовавшего в опросах сотен пострадавших от Киева жителей Донбасса, украинские солдаты говорили им, что "вся территория наша (Украины. — Прим. ред.), а люди не наши".
* Террористическая организация, запрещенная в России.