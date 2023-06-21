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Историк предложил расстреливать украинских нацистов - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 21.06.2023 (обновлено: 19:14 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/kazn-1879643644.html
Историк предложил расстреливать украинских нацистов
Историк предложил расстреливать украинских нацистов - РИА Новости, 21.06.2023
Историк предложил расстреливать украинских нацистов
Введение крайней меры наказания для неонацистов за особо тяжкие преступления против человечности отобьет желание у современных украинских боевиков... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:12
2023-06-21T19:14
специальная военная операция на украине
российское военно-историческое общество (рвио)
украина
россия
ссср
киев
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Введение крайней меры наказания для неонацистов за особо тяжкие преступления против человечности отобьет желание у современных украинских боевиков терроризировать мирных жителей, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.&quot;В уголовном законодательстве не было такого понятия, как &quot;злодейство&quot;, но в реальности-то оно было, и поэтому их судили, наказывали, казнили. &lt;…&gt; Не стоит ли подумать нашей Государственной думе в настоящий момент, чтобы действительно принять закон, который характеризовал бы эти военные преступления, которые совершают сегодня неонацисты, и меры наказания?&quot; — отметил историк на пресс-конференции &quot;Геноцид советского населения и народа Донбасса&quot; в медиацентре МИА &quot;Россия сегодня&quot;.Директор РВИО напомнил, что во время Великой Отечественной войны издали указ президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев" от 19 апреля 1943 года. По его мнению, сама перспектива крайней меры наказания может оказать давление на "самых отъявленных" военных преступников."Да, у нас мораторий на смертную казнь, но разве это мешает издать нам закон, в котором будет определена за исключительные преступления исключительная мера наказания? По крайней мере, чтобы эти палачи и мясники задумались бы о том, что может быть за то, что они совершают подобные преступления", — сказал Мягков.В свою очередь, член Общественной палаты, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев подчеркнул, что некоторые представители украинских нацбатов в чем-то даже превзошли "своих немецких вдохновителей". "Геноцид советского народа — это все широко известно, но чтобы SS прикрывалось своими женщинами и детьми или отстреливало собственное немецкое население? Насколько я знаю, таких случаев установлено не было, а в "Азове"* или Вооруженных силах Украины, казалось бы, должны считать их своими согражданами, (но. — Прим. ред.) прикрываются в качестве живого щита. &lt;…&gt; Наверное, эти преступления даже превышают немецких фашистов", — отметил он.По словам Григорьева, побывавшего на покинутых базах "Азова"* и участвовавшего в опросах сотен пострадавших от Киева жителей Донбасса, украинские солдаты говорили им, что "вся территория наша (Украины. — Прим. ред.), а люди не наши".* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221122/plennye-1833327249.html
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украина
россия
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российское военно-историческое общество (рвио), украина, россия, ссср, киев, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
Специальная военная операция на Украине, Российское военно-историческое общество (РВИО), Украина, Россия, СССР, Киев, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)
Историк предложил расстреливать украинских нацистов

Научный директор РВИО Мягков выступил за введение высшей меры для украинских нацистов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНаучный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Введение крайней меры наказания для неонацистов за особо тяжкие преступления против человечности отобьет желание у современных украинских боевиков терроризировать мирных жителей, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
«

"В уголовном законодательстве не было такого понятия, как "злодейство", но в реальности-то оно было, и поэтому их судили, наказывали, казнили. <…> Не стоит ли подумать нашей Государственной думе в настоящий момент, чтобы действительно принять закон, который характеризовал бы эти военные преступления, которые совершают сегодня неонацисты, и меры наказания?" — отметил историк на пресс-конференции "Геноцид советского населения и народа Донбасса" в медиацентре МИА "Россия сегодня".

Директор РВИО напомнил, что во время Великой Отечественной войны издали указ президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев" от 19 апреля 1943 года. По его мнению, сама перспектива крайней меры наказания может оказать давление на "самых отъявленных" военных преступников.
"Да, у нас мораторий на смертную казнь, но разве это мешает издать нам закон, в котором будет определена за исключительные преступления исключительная мера наказания? По крайней мере, чтобы эти палачи и мясники задумались бы о том, что может быть за то, что они совершают подобные преступления", — сказал Мягков.
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В свою очередь, член Общественной палаты, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев подчеркнул, что некоторые представители украинских нацбатов в чем-то даже превзошли "своих немецких вдохновителей".
«
"Геноцид советского народа — это все широко известно, но чтобы SS прикрывалось своими женщинами и детьми или отстреливало собственное немецкое население? Насколько я знаю, таких случаев установлено не было, а в "Азове"* или Вооруженных силах Украины, казалось бы, должны считать их своими согражданами, (но. — Прим. ред.) прикрываются в качестве живого щита. <…> Наверное, эти преступления даже превышают немецких фашистов", — отметил он.
По словам Григорьева, побывавшего на покинутых базах "Азова"* и участвовавшего в опросах сотен пострадавших от Киева жителей Донбасса, украинские солдаты говорили им, что "вся территория наша (Украины. — Прим. ред.), а люди не наши".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссийское военно-историческое общество (РВИО)УкраинаРоссияСССРКиевМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)
 
 
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