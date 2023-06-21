https://ria.ru/20230621/kazn-1879643644.html

Историк предложил расстреливать украинских нацистов

Историк предложил расстреливать украинских нацистов - РИА Новости, 21.06.2023

Историк предложил расстреливать украинских нацистов

Введение крайней меры наказания для неонацистов за особо тяжкие преступления против человечности отобьет желание у современных украинских боевиков... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:12

2023-06-21T18:12

2023-06-21T19:14

специальная военная операция на украине

российское военно-историческое общество (рвио)

украина

россия

ссср

киев

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Введение крайней меры наказания для неонацистов за особо тяжкие преступления против человечности отобьет желание у современных украинских боевиков терроризировать мирных жителей, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков."В уголовном законодательстве не было такого понятия, как "злодейство", но в реальности-то оно было, и поэтому их судили, наказывали, казнили. <…> Не стоит ли подумать нашей Государственной думе в настоящий момент, чтобы действительно принять закон, который характеризовал бы эти военные преступления, которые совершают сегодня неонацисты, и меры наказания?" — отметил историк на пресс-конференции "Геноцид советского населения и народа Донбасса" в медиацентре МИА "Россия сегодня".Директор РВИО напомнил, что во время Великой Отечественной войны издали указ президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев" от 19 апреля 1943 года. По его мнению, сама перспектива крайней меры наказания может оказать давление на "самых отъявленных" военных преступников."Да, у нас мораторий на смертную казнь, но разве это мешает издать нам закон, в котором будет определена за исключительные преступления исключительная мера наказания? По крайней мере, чтобы эти палачи и мясники задумались бы о том, что может быть за то, что они совершают подобные преступления", — сказал Мягков.В свою очередь, член Общественной палаты, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев подчеркнул, что некоторые представители украинских нацбатов в чем-то даже превзошли "своих немецких вдохновителей". "Геноцид советского народа — это все широко известно, но чтобы SS прикрывалось своими женщинами и детьми или отстреливало собственное немецкое население? Насколько я знаю, таких случаев установлено не было, а в "Азове"* или Вооруженных силах Украины, казалось бы, должны считать их своими согражданами, (но. — Прим. ред.) прикрываются в качестве живого щита. <…> Наверное, эти преступления даже превышают немецких фашистов", — отметил он.По словам Григорьева, побывавшего на покинутых базах "Азова"* и участвовавшего в опросах сотен пострадавших от Киева жителей Донбасса, украинские солдаты говорили им, что "вся территория наша (Украины. — Прим. ред.), а люди не наши".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221122/plennye-1833327249.html

https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html

украина

россия

ссср

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

российское военно-историческое общество (рвио), украина, россия, ссср, киев, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)