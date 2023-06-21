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Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра - РИА Новости, 21.06.2023
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23:06 21.06.2023 (обновлено: 23:41 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/katastrofa-1879687527.html
Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра - РИА Новости, 21.06.2023
Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:06
2023-06-21T23:41
днепр (город)
разрушение каховской гэс
каховская гэс
владимир сальдо
россия
херсонская область
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".&quot;Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут&quot;, — сказал он.Врио главы региона отметил, что все находящееся сейчас в Днепре выносится в Черное море и идет по течению в сторону Одессы, Румынии и Болгарии. По его словам, там также возможны серьезные экологические проблемы, связанные с заражением воды.В ночь на 6 июня после обстрела ВСУ на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.СК России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По последним данным, при разрушении ГЭС погиб 41 человек.Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
днепр (город)
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днепр (город), разрушение каховской гэс, каховская гэс, владимир сальдо, россия, херсонская область , дмитрий песков, владимир путин
Днепр (город), Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра

Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРека Днепр
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Река Днепр. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".
«

"Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут", — сказал он.

Врио главы региона отметил, что все находящееся сейчас в Днепре выносится в Черное море и идет по течению в сторону Одессы, Румынии и Болгарии. По его словам, там также возможны серьезные экологические проблемы, связанные с заражением воды.
В ночь на 6 июня после обстрела ВСУ на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.
СК России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По последним данным, при разрушении ГЭС погиб 41 человек.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Разрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭСВладимир СальдоРоссияХерсонская областьДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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